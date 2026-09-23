В София стартира Drone ARENA Academy

Новата образователна мрежа за безпилотна авиация се реализира с подкрепата на Invest Sofia

Нова образователна мрежа за обучение и развитие на практически умения в областта на безпилотната авиация - Drone ARENA Academy стартира в София утре. Партньорите на Invest Sofia (Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции) от Drone ARENA и Асоциация „Обединено Дрон Общество", съвместно с Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП), поставят началото на инициативата с различни демонстрации.

Инвест София подкрепи проекта от неговия замисъл до днешната реализация, като осигури институционална и финансова подкрепа за работата на академията. Агенцията финансира закупуването на дронове, които участниците ще могат да управляват по време на откриването и да използват в демонстрациите. Подкрепата е част от последователната работа на Invest Sofia за развитие на човешкия капитал и подготовка на кадри за технологичните сектори, които определят бъдещата конкурентоспособност на Софиям подчерта д-р Мария Христова, главен изпълнителен директор на Инвест София.

Drone ARENA Academy надгражда десетгодишния опит на Drone ARENA и обединява обучители, образователни институции, организации, клубове и технологични партньори. Академията е насочена към млади хора, учители и професионалисти, които искат да придобиват и развиват умения за използване на безпилотни технологии в образованието, индустрията и спасителните мисии. Целта е да се създаде устойчива връзка между обучението, практиката и професионалната реализация на бъдещи оператори на дронове, инженери, изследователи и предприемачи.

Посетителите ще могат да се запознаят с различни видове дронове и техните приложения, да разговарят с пилоти, обучители и експерти и да получат информация за бъдещите обучения в Академията.

В зоната Try a Drone гостите ще имат възможност лично да изпробват управлението на дрон. В Drone Technology Lab ще бъдат представени мултироторни дронове, FPV платформи, апарати с неподвижно крило и с вертикално излитане и кацане (VTOL), както и системи с термални камери и обучителни решения.

Програмата включва и демонстрации по дрон футбол в защитена клетка, в които посетителите ще могат да се включат с дроновете, закупени с финансовата подкрепа на Invest Sofia. Форматът съчетава управление на безпилотни апарати с прецизност, координация и отборна работа и предлага достъпен начин за първи практически досег с технологията.

С подкрепата си за Drone ARENA Academy Invest Sofia насърчава партньорството между образованието, бизнеса и институциите за изграждане на умения с реално приложение и създаване на нови възможности за професионално развитие в София.