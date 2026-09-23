На 26 септември русенският кей оживява с празника „В ритъма на Дунав"

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На 26 септември /събота/ кеят в Русе ще се превърне в сцена за градския празник „В ритъма на Дунав". Събитието се организира от Местната инициативна рибарска група /МИРГ/ „Русе – Иваново – Борово" и ще предложи разнообразна програма с музикални изпълнения, винен бар, детски арт ателиета и възможности за споделяне на идеи за региона. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Празникът започва в 16 ч. с творческа работилница за най-малките, водена от актьора Илия Деведжиев. Децата ще използват рециклирани материали, за да изработят риби и други водни обитатели, а сътвореното от тях ще се превърне в част от декорацията на празника. Всички посетители ще могат да се включат и в символичната „Мрежа на желанията" – пространство за споделяне на идеи за използването на Дунав и водните пространства около града.

Специален музикален акцент в програмата ще бъдат младите гласове от Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов" Цветелина Петрова, Алекса Етем, Калиния Неделчева, Анна-Мария Трифонова и Кристианна Димитрова.

Вечерната програма продължава с отварянето на винения бар в 18:30 ч., а от 19:30 ч. на сцената се качват виртуозите от „Джазтет Благоев": Венцислав Благоев – тромпет, Димитър Благоев – китара, Димитър Шанов – контрабас, Кристиян Желев – барабани.

След концерта предстои джем сешън и джазови импровизации до 22 ч. с участието на Анатоли Ангелов /саксофон/, Светослав Козмо Неделчев /бас/, Валентин Икономов /барабани/, Деян и Даниел Джумалийски /ударни/.

Празникът ще продължи с двудневно състезание по фидер фишинг на 3 и 4 октомври. Спортното събитие ще събере любители на риболова от региона и ще постави фокус върху активното използване, рекреацията и опазването на вътрешните водни басейни. Точната локация ще бъде обявена няколко дни преди надпреварата.

Във всички дни на празника екипът на МИРГ „Русе – Иваново – Борово" ще представя и възможностите за безвъзмездно финансиране на проекти /до 200 000 евро/ за подкрепа на рибарските общности, туризма и бизнеса в региона.

Програма на празничните събития:

• 26 септември /събота/ – кея в Русе – детската площадка до Вития мост и амфитеатъра:

• 16:00 ч. – Детска творческа работилница с Илия Деведжиев и „Мрежа на желанията";

• 17:30 ч. – Музикални изпълнения на младите таланти от НУИ „Проф. Веселин Стоянов";

• 18:30 ч. – Отваряне на винения бар;

• 19:30 ч. – Джаз концерт: „Джазтет Благоев";

• 20:45 – 22:00 ч. – Джем сешън и джазови импровизации;

• 3 и 4 октомври /събота и неделя/ – Вътрешен водоем на територията на МИРГ:

• Състезание по фидер фишинг за любители и състезатели.

Входът за всички прояви е свободен.

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Русе – Иваново – Борово" подпомага устойчивото развитие на рибарските територии, опазването на околната среда, развитието на туризма и подкрепата за местния бизнес и общностите в региона.