Новият Изборен кодекс ще забави гласуването в чужбина

По-големи опашки пред секциите за гласуване в чужбина очакват от Министерството на външните работи. Причината е, че според последните промени в Изборния кодекс избирателите ще трябва да попълват заявленията си в секцията пред изборната администрация, а не преди влизането в помещението, докато чакат на опашката.

"Най-добрият начин за регистриране е да бъдат подадени заявления предварително. Много е важно. 10-20% от хората, желаещи да гласуват, се регистрират предварително. При последните промени на Изборния кодекс се изисква хората, които не са се регистрирали, да попълват декларация непосредствено пред членовете на СИК. Там, където има повече избиратели, се струпват повече хора, това ще доведе до по-голямо струпване и забавяне на процеса. Освен това хората идват в пикови часове и това затруднява СИК, създават се опашки, чака се и това създава напрежение. Моля съгражданите ни, попълнете електронно заявление за предварителна регистрация. Срокът е до 24 часа на 29 септември", каза посленик Ради Найденов - постоянен секретар на МВнР. Той е и председател на работна група "Избори". Негови заместници са Георги Георгиев - главен секретар, и Боряна Стойнова - директор на дирекция "Информационни и комуникационни системи".

Тримата дадоха брифинг за медиите относно подготовката на министерството за провеждането на президентските избори в чужбина.

МВнР вече са посочили пред ЦИК в кои държави е нецелесъобразно да се откриват секции като например Ливан, Сирия, Пакистан и Нигерия, изпратили са и списък на т.нар "автоматични" секции - тези, на които на предходни избори са гласували поне 100 души и те ще бъдат разкрити със сигурност. До тази сутрин са подадени над 18 хиляди заявления за гласуване от чужбина, като най-много са във Великобритания, Турция и Германия.

Министерството ще отговаря и за транспортирането на машините за гласуване до секциите в чужбина. Устройства ще пътуват и до далечни страни като Австралия, ЮАР, САЩ и Канада. Най-вероятно ще има секции и в държави като Малта, Люксембург, Исландия, Сингупур и Нова Зеландия, където нямаме дипломатически представителства. МВнР вече разработва транспортна схема за превозването на машини, книжа, бюлетини, включително и за евентуален втори тур.

На последните избори по над 300 души са гласували в 236 секции в 29 държави, т.е. сега там ще трябва да има машини.