Мъж изхвърлил баща си от колата и се забил в друг автомобил при катастрофата край Мъглиж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Синът е влачил родителя си близо 2 километра, според свидетели

Скандал между баща и син е причината за тежката катастрофа, която завърши с три жертви на пътя Стара Загора - Казанлък. Сигналът за инцидента, станал близо до разклона за Мъглиж, е подаден в 11.02 ч. Сблъскали са се два автомобила.

По неофициална информация в едната кола избухнал скандал между баща и син. Синът буквално изхвърлил по-възрастния мъж на пътя, след което дал газ, изпреварил движещ се пред него автомобил и се забил челно в кола в насрещното платно.

Загинал е на място, както и две жени от другия ударения автомобил.

По разкази на свидетели синът е влачил родителя си близо 2 километра. Бащата е настанен в болница в Стара Загора и е без опасност за живота.

На място има полицейски екип. Пътят е затворен, обходът е през Мъглиж, Тулово и обратно. Районът е известен с тежките си катастрофи. През годините е имало и протести за обезопасяване на пътя.

Председателят на УС на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев коментира трагедията .

„Участъкът е труден, пресича се част от Средна гора, с доста завои, с опасни наклони. Неразумно е да се изпреварва на неподходящо място с висока скорост. Основната причина за повечето катастрофи са водачите на моторни превозни средства. По някаква причина те не взимат правилни решения и се случва това, което никой не иска да се случи. Те трябва бъдат ограничавани, възпитавани, обучавани", обясни той пред NOVA NEWS.