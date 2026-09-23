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Започва Европейската седмица на спорта #BeActive 2026

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Днес, 23 септември, в 16:00 часа пред Народния театър „Иван Вазов" ще бъде даден стартът на Европейската седмица на спорта #BeActive 2026. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.

В откриването ще участват министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, министърът на здравеопазването Катя Ивкова и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова.

Събитието ще събере на едно място знакови имена от българския спорт: олимпийските шампионки Стойка Кръстева и Ивет Горанова, ансамбълът по художествена гимнастика и плувецът Цанко Цанков.

Гостите ще могат да посетят #BeActive Изложение за здравословен начин на живот и да се включат в спортни демонстрации, тренировки и предизвикателства, както и в активности по йога, пилатес, таекуондо, стрийт фитнес и спортни танци.

Тазгодишното издание на #BeActive се провежда под мотото „Бъди активен, усъвършенствай уменията си, спечели повече" и включва събития в София и страната.

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