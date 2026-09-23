Ето с кои номера ще са в бюлетината кандидатите за президент (Видео)

Илияна Йотова е под номер 25 за вота на 25 октомври, Андрей Гюров е с 4, Костадинов взе 11, Христанов ще е с 18
Централната избирателна комисия (ЦИК) определи номерата, с които кандидатите за президент и вицепрезидент ще се явят на вота на 25 октомври.
За местни и парламентарни избори първи в интегралната бюлетина са кандидатите, които се явяват като партийна номинация, а едва след това се разпределят и инициативните комитети. При вот за президент обаче всички минават през жребий за позицията си в бюлетината.
Настоящият държавен глава Илияна Йотова и Кирил Вълчев тръгват към вота с номер 25, а бившият служебен премиер Андрей Гюров и Георги Кандев са с 4. На лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов и евродепутата Петър Волгин се падна 11, а Ивелин Михайлов и Юлияна Матеева от "Величие" са с 19. Бившият министър Иван Христанов е под номер 18, а кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов е с 9.
Ето кой номер на кого се падна:
- 15 - Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент
- 27 - Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент - "Народна Партия Истината и само Истината"
- 7 - Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент
- 6 - Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент
- 13 - Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент
- 17 - Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент - партия МЕЧ
- 8 - Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент
- 12 - Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент - "Българска социалдемокрация-Евролевица"
- 21 - Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент
- 19 - Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент - "Величие"
- 10 - Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент - партия "Правото"
- 26 - Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент
- 20 - Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент
- 23 - Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент
- 3 - Иванка Великова Цветанова–Петкова - кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков - кандидат за вицепрезидент
- 22 - Николай Нанков Ненчев - кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова- кандидат за вицепрезидент - БЗНС
- 16 - Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент
- 24 - Пламен Панайотов Пасков - кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев - кандидат за вицепрезидент
- 5 - Йордан Иванов Малджански - кандидат за президент и Валентин Асенов Христов - кандидат за вицепрезидент
- 25 - Илияна Малинова Йотова - кандидат за президент и Кирил Александров Вълчев - кандидат за вицепрезидент
- 4 - Андрей Атанасов Гюров - кандидат за президент и Георги Димитров Кандев - кандидат за вицепрезидент
- 9 - Ивайло Петров Симеонов - кандидат за президент и Косьо Христов Стойчев - кандидат за вицепрезидент
- 1 - Георги Николов Димов - кандидат за президент и Димитър Атанасов Шивиков - кандидат за вицепрезидент
- 2 - Росен Пламенов Миленов - кандидат за президент и Иван Стефанов Иванов - кандидат за вицепрезидент
- 11 - Костадин Тодоров Костадинов - кандидат за президент и Петър Петров Волгин - кандидат за вицепрезидент - "Възраждане"
- 18 - Иван Маркос Христанов - кандидат за президент и Стоянка Гинева Черкезова - кандидат за вицепрезидент
- 14 - Румяна Методиева Ченалова - кандидат за президент и Георги Минчев Георгиев - кандидат за вицепрезидент