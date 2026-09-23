Ето с кои номера ще са в бюлетината кандидатите за президент (Видео)

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Илияна Йотова е под номер 25 за вота на 25 октомври, Андрей Гюров е с 4, Костадинов взе 11, Христанов ще е с 18

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи номерата, с които кандидатите за президент и вицепрезидент ще се явят на вота на 25 октомври.

За местни и парламентарни избори първи в интегралната бюлетина са кандидатите, които се явяват като партийна номинация, а едва след това се разпределят и инициативните комитети. При вот за президент обаче всички минават през жребий за позицията си в бюлетината.

Настоящият държавен глава Илияна Йотова и Кирил Вълчев тръгват към вота с номер 25, а бившият служебен премиер Андрей Гюров и Георги Кандев са с 4. На лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов и евродепутата Петър Волгин се падна 11, а Ивелин Михайлов и Юлияна Матеева от "Величие" са с 19. Бившият министър Иван Христанов е под номер 18, а кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов е с 9.

Ето кой номер на кого се падна: