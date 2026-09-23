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Обвиниха мъж, катастрофирал и откраднал такси в София

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Темида Снимка: Пиксабей

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 29-годишен мъж за кражба на таксиметров автомобил.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 21 септември 2026 г. около 22,30 часа в ж.к. „Люлин" в гр. София , обвиняемият Г.А. противозаконно отнел лек автомобил марка „Тойота", собственост на таксиметрова компания. Преди това Г.А. предизвикал лека катастрофа с личния си автомобил, напуснал мястото на произшествието и се качил на таксито. Таксиметровият шофьор спрял за малко пред търговски център в ж.к. „Люлин", когато обвиняемият отнел автомобила. 

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на прокурор Г.А. е задържан за срок до 72 часа. Това съобщиха от пресцентъра на Софийска районна прокуратура. 

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Темида Снимка: Пиксабей

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