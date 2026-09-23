Оставиха в ареста рецидивист, опитал да обере аптека в Кюстендил

Оставиха в ареста мъж, опитал да обере аптека в Кюстендил. Окръжният съд остави без уважение молбата на обвиняем за опит за кражба за изменение на мярката му за неотклонение от "Задържане под стража" в по- лека, като неоснователна.

Въззивният съд потвърди определението на Районен съд Кюстендил, с което спрямо С. И. е взета най- тежката мярка за неотклонение. Определението не подлежи на обжалване или протестиране.

Тричленният състав на Окръжен съд Кюстендил посочва в мотивите си, че от събрания доказателствен материал може да бъде направен обоснован извод, че обвиняемият е съпричастен към извършване на деянието, за което му е повдигнато обвинение. Престъплението, за което му е повдигнато обвинение се наказва с лишаване от свобода и също така е тежко умишлено престъпление.

Правилна е преценката на първоинстанционния съд за наличие и на останалите предпоставки, а именно, опасност обвиняемият да извърши друго престъпление, както и да се укрие. Видно от представената и съдържаща се в ДП справка за съдимост, обвиняемият е осъждан многократно, включително и с наказание „лишаване от свобода" ефективно, като част от осъжданията са за престъпление против собствеността. От значение в случая е високата обществена опасност на деянието, както и високата обществена опасност на обвиняемия. Опитт за кражба е извършен в светлата част на денонощието, на публично място и в присъствието на други хора. Има и опасност обвиняемият да се укрие, тъй като след подадения сигнал на тел. 112, е напуснал помещението на аптеката, независимо от присъствието на служител в аптеката, както и клиент, и независимо от тяхното противопоставяне и желанието им, обвиняемият да изчака пристигането на полицейски служители. Не са налице основания да бъде взета по лека мярка за неотклонение, включително и сочената от него „домашен арест", пише в мотивите на въззивният съд.