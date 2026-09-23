Синът, убил себе си и две жени край Мъглиж бил наркоман, баща му го карал в психиатрията в Раднево на лечение

Той изхвърлил баща си от шофьорското място и потеглил с мръсна газ в насрещното

Тридневен траур - от 24 до 27 септември, обяви кметът на град Шипка Василка Панайотова в памет на двете жертви - майка и дъщеря, от зверската катастрофа днес на пътя Казанлък - Стара Загора в района на Мъглиж. Загиналата Парашкева Б., на 84 години, и Милена Б., на 65 г., са от подбалканското градче. През тези три дни в заведенията на град Шипка няма да звучи музика, спира развлекателната си дейност и местното читалище.

Сигналът за инцидента, в който загинаха общо трима души, е подаден днес 2 минути след 11 часа. На прав участък от пътя Казанлък - Стара Загора преди разклона за село Ягода се блъскат челно два леки автомобила - форд и субару. По разкази на местни хора от Шипка във форда от Казанлък към Стара Загора пътували баща и син. По неофициална информация синът, на 40 години, бил тежко зависим от наркотици, а баща му го карал за лечение в психиатричната болница в Раднево. В един момент неочаквано в пристъп на ярост синът, който до този момент се возел на предната седалка до шофьора, рязко дръпнал ръчната спирачка на колата, изхвърлил баща си от шофьорското място извън авгомобила, настанил се зад волата и потеглил с мръсна газ. Дори известно време влачил родителя си, който неуспешно се опитвал да го спре, вкопчен в предната врата на колата.

След като изпреварил друг автомолбил, неадекватният син, който най-вероятно нямал и шофьорска книжка, навлязъл в лентата за насрещно движение и забил челно форда си в насрещна кола - субару, в която пътували в обратната посока двеге жени. Те се прибирали от Стара Загора, където майката била няколко дни на изледвания и лечение в болница. При удара, освен жените, загинал намясто и болният мъж. Баща му, който пострадал при влаченето, останал жив. Той е в болница без опасност за живота. След зверския челен удар пътниците в двете леки коли са нямали никакъв шанс за живот. Снимка:Ваньо Стоилов

В град Шипка са потредени от нелепата смърт на съгражданките си. Тук разказват, че майката била вдовица, а дъщерята, която живеела в Казанлък и работела в оръжейната фирма "Арсенал", я посещавала често и се грижела за нея. При катастрофата шофирала по-младага жена.

От полицията съобщиха, че по случая в РУ-Казанлък е започнало досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора.