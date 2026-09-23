Завърши вътрешният ремонт на подлеза пред ЖП гара Русе

Община Русе продължава следващия етап от обновяването на обекта

Вътрешните ремонтни дейности в пешеходния подлез пред ЖП гара Русе приключиха. Те бяха извършени от дружеството СБА, което е наемател на Халите и при сключването на договора за наем пое ангажимент за обновяването на подлеза. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Ремонтът обхвана значителна част от конструктивните и облицовъчните елементи на съоръжението. Извършено е цялостно почистване, обработен е бетоновият таван, премахнати са компрометираните участъци и са положени защитни и заздравяващи покрития. Таваните са боядисани, подменени са счупените мраморни плочи по стените и пода, почистени са стените и дограмите, а облицованите повърхности са третирани със специално покритие против графити.

Част от входовете към подлеза също са ремонтирани. Префугирани са каменните облицовки, обновени са покритията на рампите за достъпна среда, възстановени са стълбищата и входните врати. Гражданите вече могат да използват и северния подход от източната страна, който досега не беше отворен, както и рампите за колички.

Осветлението е обновено с влагозащитени LED панели, извършени са дейности и по електрическата инсталация и системата за видеонаблюдение. Ремонтирани и обработени са също метални елементи и врати в съоръжението.

С приключването на този ангажимент работата по подлеза продължава. Община Русе ще премине към следващ етап с дейности в частите, които са общинска собственост и за които има необходимите правомощия, с цел поетапно подобряване на състоянието, функционалността и облика на пространството.

Сред предстоящите задачи е отстраняването на установения теч в подлеза, за което предстои възлагане и изпълнение на необходимите ремонтни дейности. След отстраняването на проблема Община Русе ще извърши допълнителна обработка на тавана, ако такава бъде необходима.

Подлезът не е изцяло общинска собственост. В него се намират обекти и части с различен статут, включително частна и държавна собственост. Извършването на дейности в тези зони изисква съгласуване и ангажираност от страна на съответните собственици.

Успоредно с работата в общинските части ще се търсят възможности за подобряване и на останалите пространства в координация със собствениците и ползвателите им. Целта е поетапното обновяване да обхване подлеза в неговата цялост и да осигури по-добра, функционална и поддържана среда за гражданите.