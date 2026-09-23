Техническа повреда в трактор предизвикал големия пожар край Берковица

Техническа неизправност в трактор е причинила горския пожар в землището на село Лесковец, община Берковица, на 20 септември, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. Пожарът е започнал около 13:45 часа в местността Егумен.

По време на движение на колесен трактор, управляван от 51-годишен жител на Монтана, е възникнала техническа неизправност в задната му част и машината се е запалила. Искри от нея са възпламенили сухата растителност. Водачът е предприел незабавни действия за потушаване на огъня, но заради вятъра пламъците бързо са обхванали съседните тревни площи и са преминали в смесена гора, допълниха от полицията.

При пожара са унищожени около 900 декара растителни площи – 50 декара иглолистни гори, 150 декара широколистни гори и 700 декара лесонепригодни площи. На място все още има дежурни служители на Регионалната дирекция (РД) „Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) – Монтана. Стойността на нанесените щети е в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство, посочват още от полицията, пише БТА.

В гасенето на пожара участваха пожарникари от РДПБЗН – Монтана, служители от Държавно горско стопанство (ДГС) – Берковица и ДГС – Говежда, както и членове на Доброволното формирование от Берковица. На място имаше 12 противопожарни автомобила и тежка верижна техника за правене на просеки.