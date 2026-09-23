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Ядосан от загуба, клиент на казино потроши игрален автомат и получи присъда "пробация".

Районен съд Дупница наложи наказание „Пробация" за срок от 6 месеца, по отношение на обвиняем за противозаконно повреждане на чужда движима вещ- игрален автомат в казино. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура, защитата и подсъдимия. Имуществените вреди от престъплението са възстановени.

Подсъдимият Н. Н., на 34 г., неосъждан, се признава за виновен, че на 19.01.2026 год. в казино в Дупница е унищожил дисплей на игрален автомат „S...". С юмрук с лявата си ръка е ударил дисплея на монитора на игралния автомат, при което той се е счупил, като причинената щета е в размер на 706.80 евро.

Подсъдимият ще изтърпи наказание "Пробация", включваща следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 6 месеца, при периодичност на срещите два пъти седмично; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 6 месеца.

Н. Н. ще плати по сметка на ОДМВР гр. Кюстендил направените по делото разноски в размер на 321.25 евро за изготвяне на експертизи.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.