Вижте какво реши правителството днес

Държавата ще подкрепи 550 000 души с ниски доходи заради поскъпването на горивата

Над 550 000 души с ниски доходи ще получат еднократна помощ от 50 евро за компенсиране на разходите за потребление в резултат на увеличените цени на горивата. Това предвижда нова мярка на правителството за подкрепа на най-уязвимите хора и семейства.

Право на еднократна компенсация ще имат хора и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социални помощи; деца и младежи до 21-години без родителска грижа, които напускат резидентна социална услуга; хора, получаващи помощи за отопление през текущия зимен сезон; семейства с деца с трайни увреждания. Подкрепа от 50 евро ще получат и деца сираци, които получават семейни помощи за деца; деца, настанени при близки и роднини или в приемни семейства, както и военноинвалиди и военнопострадали, които получават социална подкрепа.

Компенсацията ще се изплаща от дирекциите „Социално подпомагане" в цялата страна по служебен път според начина, по който подкрепените получават другите си видове социална помощ - по банкова сметка или по пощата. За да получат средствата, не е необходимо хората да подават заявления.

Най-малко 20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление

Хората и семействата без доходи, които се отопляват на твърдо гориво, ще получат наведнъж пълния размер на целевата помощ за отопление от 321,95 евро за предстоящия зимен сезон. Това реши правителството с цел да осигури своевременна подкрепа за най-уязвимите домакинства, които отговарят на условията за отпускане на средствата.

В резултат от решението на кабинета се очаква най-малко 20 000 хора и семейства без доходи да получат еднократно пълния размер на помощта. Това ще им даде възможност да покрият разходите си за отопление и ще намали риска да изпаднат в енергийна бедност.

Хората, които ще получат помощта наведнъж, ще се определят от Агенцията за социално подпомагане и не е необходимо да подават допълнителни декларации. На семействата, на които съгласно настоящата нормативна уредба вече са изплатени средства за ноември и декември, служебно ще бъде изплатена и частта за януари, февруари и март.

За останалите семейства с право на подпомагане помощта за отопление ще бъде изплатена на два транша. Първият е за месеците ноември и декември 2026 г., а вторият - за януари, февруари и март 2027 г.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г. в размер на 1 800 000 евро за компенсиране на увеличението на цените на горивата за нуждите на Центровете за спешна медицинска помощ.

Предлаганото допълнително финансиране има за цел компенсиране на увеличението на цените на горивата за нуждите на Центровете за спешна медицинска помощ и осигуряване на необходимото количество гориво за предоставяне на специализиран спешен транспорт на пациенти, донори и органи, кръв, кръвни съставки и апаратура, републикански консултанти за оказване на спешна медицинска помощ.

Министерски съвет ще предложи на парламента да ратифицира споразумение с Международната банка за икономическо сътрудничество за окончателно уреждане на взаимните претенции и задължения

Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да ратифицира Споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) и правителството на Република България за окончателно уреждане на взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на страната ни от МБИС. Споразумението беше подписано от министъра на финансите на Република България и от представители на банката през пролетта.

Членството на България в МБИС бе прекратено през август 2023 г., след като парламентът прие закон за денонсиране на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество.

Приет е отчетът за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 година

Правителството прие годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2025 г. по показателите, по които е гласуван. Докладът е изготвен въз основа на одитираните от Сметната палата отчети на първостепенните разпоредители с бюджет и на централния бюджет.

Министерският съвет предлага на Народното събрание да разгледа и приеме отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 година.

Одобрен е доклад с информация по Специфичните препоръки на Съвета на ЕС за България за 2026 година

Министерският съвет прие доклад за мерките, планирани в отговор на Специфичните препоръки за България за 2026 година на Съвета на Европейския съюз. Разработени са 24 мерки в областта на икономическата, социалната, трудовата, структурната и бюджетната политика на България. Те са в съответствие с основните приоритети на Европейската комисия за подобряване на отбранителните способности на държавите от Европейския съюз, декарбонизация и повишаване на енергийната ефективност, както и подобряване на образованието и обучението.

Препоръките за страната ни са пет, като всяка от тях обединява различни реформи и е свързана с множество области - фискалната политика, данъчната събираемост, отбраната, оптималното използване на инструментите на ЕС, конкурентоспособността и бизнес средата, пазара на труда, образование и обучение, енергетика и декарбонизация, устойчив транспорт, социална политика и включване и др.

Докладът се изготвя в изпълнение на т. 13 от РМС № 595/14.08.2025 г. за изготвянето на Национален средносрочен фискално-структурен план на Република България за периода 2025-2028 г. и на Годишния доклад за напредъка по изпълнението му.

Правителството актуализира Тарифата за таксите, събирани от Патентното ведомство

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България.

С приемането на постановлението Тарифата се привежда в съответствие с разпоредбите на Закона за марките и географските означения. Измененията гарантират прилагането на нормативната уредба при спазване на принципите на защита на потребителите, информираност, ефективност и икономичност, прозрачност и приемственост.

С промените се въвеждат такси за шест нови административни услуги, свързани с процедурите по регистрация на географски указания за занаятчийски и промишлени продукти, както и с контролните дейности, осъществявани от Патентното ведомство. Размерът на таксите е определен на базата на принципа на разходоориентираност и не надхвърля необходимите средства за предоставянето на съответните услуги.

Промените в Тарифата ще влязат в сила от деня на обнародването на постановлението в „Държавен вестник".

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи (МВР) за 2026 г. Средствата общо в размер на 63 486 235 евро са за обезпечаване на дейности по реализацията на модела за Централизирана система за персонализация за български лични документи.

Други 4 500 000 евро са одобрени по бюджета на МВР за обезпечаване на извършване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип и на прилежащия път по българо-турската граница.

Кабинетът одобри също допълнителни разходи по бюджета на МВР за 2026 г. в размер на 3 056 470 евро за финансово обезпечаване на дейностите по издаването на българските документи за самоличност в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на МВР.

Кабинетът измени Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката

С 21 щатни бройки се намалява числеността на служителите в Министерството на образованието и науката, което представлява съкращение с 5,6% от общия им брой. Решението беше взето от правителството днес с изменение на Устройствения правилник на МОН. Мярката е резултат от извършен анализ на функциите, числеността и структурата на институцията за оптимизиране и повишаване на ефективността на нейната работа.

Промяната обхваща както общата, така и специализираната администрация, като общият брой на щатните бройки се намалява от 372 на 351. Премахват се също така незаети щатни бройки, включително и длъжности, които са трайно незаети повече от шест месеца.

Промените са изготвени в съответствие с политиката на Министерския съвет за повишаване на ефективността на държавната администрация, оптимизиране на административните структури и подобряване на качеството на провежданите политики.

Институтът за устойчив преход и развитие в Тракийския университет става Център за върхови постижения

Институтът за устойчив преход и развитие (ИУПР) става самостоятелно юридическо лице в структурата на Тракийския университет - Стара Загора, като се предвижда да се превърне в Център за върхови постижения в областта на чистите водородни технологии. Решението на правителството за преобразуването е по искане на ректора на Тракийския университет след решение на Академичния съвет на висшето училище.

Идеята е по този начин Стара Загора и Тракийският университет да се утвърдят като национален и регионален лидер в енергийния преход. Очаква се Центърът да допринесе както за трансформацията на стопанския модел в засегнатите от енергийния преход региони, така и за постигането на целите за нисковъглеродно и въглеродно неутрално стопанство на регионално и национално ниво.

Също така Центърът може да подпомага процесите на преквалификация и изграждане на нови дигитални и технически умения, както и да служи като национален иновационен хъб за обучения в тази област.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г. в общ размер на 920 300 евро. Сумата е за увеличаване на субсидията за Българския Червен кръст, в т. ч. 154 300 евро за Планинската спасителна служба при БЧК. С осигуряването на допълнителните разходи за увеличаване на размера на субсидията за БЧК за 2026 и следващите години ще се даде възможност на Българския Червен кръст да осъществява хуманитарната си дейност в съответствие с целите и политиките на организацията, в полза на уязвимите български граждани и на лицата получили хуманитарна закрила.

С друго правителствено постановление са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г. в размер на 25 652 100 евро, в т.ч. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за специализантите, обучаващи се на места финансирани от държавата; за медицински дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения и за доставка на ваксини за изпълнение на националния имунизационен календар.

Осигуряването на тези средства ще даде възможност за адекватно финансиране на политиките, програмите, мерките и дейностите, които са от съществено значение за постигането на приоритетите и целите в сектор „Здравеопазване".

Правителството се разпореди с имоти

Правителството взе решение да се промени статутът на държавен имот във Враца - от частна държавна в публична държавна собственост. Той се намира на ул. „Безименна" № 5 в града и се ползва за затворническо общежитие от открит тип към Затвора - Враца. Имотът е с площ от 10 945 кв. м, ведно с построените в него седем сгради, и е с предоставени права за управление на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията", гр. София - Затвора-гр. Враца.

Поради отпаднала необходимост правителството взе решение да отнеме от Националния статистически институт, Териториално Статистическо бюро - Юг, правото на управление върху имот - публична държавна собственост. Той се намира на ул. „Екзарх Йосиф" № 3 в гр. Кърджали и представлява трети етаж от сграда № 2. Имотът преминава в управление на областния управител на Кърджали.

Правителството предостави на Министерството на вътрешните работи управлението върху имот - публична държавна собственост в гр. Габрово за нуждите на областната дирекция на МВР в града. Имотът е необходим за подобряване на условията, при които се обслужват административно гражданите. Ще се осигури и по-ефективно изпълнение на служебните задължения от служителите. Имотът представлява самостоятелен обект в сграда на бул. „Трети март" № 175 заедно с четири паркоместа в подземния гараж в сутерена на зданието. До сега теренът се е стопанисвал от Министерството на правосъдието, но е с отпаднала необходимост за ведомството.

Удължава се срокът на споразумението между Министерството на енергетиката и ЕБВР за наблюдение и верификация на договорите по инвестицията за нови мощности за производство на електроенергия от ВЕИ и акумулиране на електроенергия

До 30 октомври 2026 г. ще бъде удължен срокът на споразумението за предоставяне на подкрепа за наблюдение и верификация на инвестицията за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия, което изтича на 31 август. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

С удължаването на срока се осигурява необходимото време за приключване на дейностите по мониторинг и верификация на проектите, финансирани по процедурите BG-RRP-4.032 и BG-RRP-4.033.

ЕБВР подпомага Министерството на енергетиката при проследяването на напредъка по изпълнение на инвестицията, извършване на мониторинг и верификация на проектите, както и при проверките на място за установяване на физическото изпълнение на проектите. По този начин се гарантира високо качество на контрола и законосъобразното разходване на средствата.

Одобрената днес от МС промяна на споразумението между МЕ и ЕБВР засяга единствено неговия срок. Предметът, обхватът, финансовите параметри и задълженията на страните по споразумението остават същите.

Сътрудничеството между Министерството на енергетиката и ЕБВР надгражда постигнатите резултати от споразумението , за техническа помощ, подписано през 2023 г., по силата на което Банката предостави експертна подкрепа при подготовката и провеждането на процедурите за подбор на проектни предложения.

Подписването на анекса ще осигури възможност за успешното приключване на дейностите по мониторинг и верификация на инвестицията, като същевременно ще подпомогне постигането на целите на инвестицията по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Гражданската авиация въвежда европейско съответствие с изменения в Тарифа № 5

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" привежда националната нормативна уредба в пълно съответствие с европейските стандарти чрез актуализиране на Тарифа № 5, която определя таксите за административните и техническите услуги в сектора. С днешното си решение правителството прие Постановление за изменение и допълнение на тарифата, одобрена с Постановление № 81 от 10 май 2000 г.

Актуализацията включва дейности, които досега са извършвани безвъзмездно и отразява използването на еврото. Определени са такси за одобрение на ръководства, програми и процедури на летища и оператори, за издаване на единен сертификат за летище, както и за съгласуване на устройствени планове и инвестиционни проекти в сервитутните зони.

Очакваният годишен приход от новите и актуализираните такси е 626 434 евро. Средствата ще подпомогнат процесите по дигитализация във въздухоплавателната администрация.

Одобрен е проект на Заключения на министрите на транспорта на дунавските държави относно ефективната рехабилитация и поддържане на инфраструктурата на водните пътища по река Дунав и нейните плавателни притоци

Правителството одобри проект на Заключения относно ефективната рехабилитация и поддържане на инфраструктурата на водните пътища по река Дунав и нейните плавателни притоци.

С подписването на документа Република България, Република Австрия, Република Хърватия, Федерална република Германия, Унгария, Румъния, Словашката република, Босна и Херцеговина, Република Молдова, Република Сърбия и Украйна декларират готовност за продължаване на сътрудничеството със съответните координационни органи. Целта е реализиране на съвместни инициативи за оптимално управление и подобряване на условията за корабоплаване и на наземната инфраструктура по хармонизиран и екологично устойчив начин, в съответствие с Генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по река Дунав и нейните плавателни притоци.

Предвижда се документът да бъде подписан от транспортните министри на дунавските държави на 29 септември 2026 г., в рамките на форума „Дни на свързване на Европа", който ще се проведе от 28 септември до 1 октомври 2026 г. в град Брюксел, Кралство Белгия. Домакин на церемонията ще бъде Маргарида Маркес - координатор за Европейския транспортен коридор „Рейн - Дунав". На подписването ще присъства и генералният директор на Генерална дирекция „Мобилност" на Европейската комисия Магда Копчинска.

Таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол се актуализират съобразно действащите пазарни цени

Министерският съвет прие Постановление за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за посевния и посадъчния материал и по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.

Новообразуваните такси отразяват настъпилите промени в разходите, направени от административния орган за предоставяне на услугите. Целта е да се събират пропорционални такси спрямо действителните разходи за извършената услуга.

С приемането на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол се актуализира размера на дължимите държавни такси в съответствие с новите икономически условия. Променя се цената на различните видове услуги, като новият размер на таксите включва направените разходи, свързани с предоставянето на съответните дейности и услуги на физически или юридически лица.

Всички разходи, които могат да бъдат пряко свързани с предоставянето на услугата са посочени в стойността на услугата, като размерът на таксите е изчислен в съответствие с необходимите материално-технически и административни разходи за извършване на съответната дейност.

Предлага се облекчен механизъм за предоставяне на заеми за междинните и окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г.

Министерският съвет прие Постановление за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. и тяхното възстановяване.

Общините бенефициенти по Стратегическия план са с малък бюджет и приходи. Те са силно затруднени да осигуряват собствени средства за извършване на междинните и окончателни плащания към изпълнителите по съответния проект, преди подаването и одобряването на заявките за плащане от фонд „Земеделие".

Правителството одобри промени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

Министерският съвет прие решение за одобряване на проект за изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 - 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет. С измененията се актуализират текстове в част от интервенциите и се прехвърлят средства между тях за по-ефективно управление и изпълнение на плана.

Въвежда се нова интервенция П.И.З „Плащания за земеделските стопани при кризи", която създава възможен механизъм за реакция при извънредни ситуации в рамките на Стратегическия план и намалява необходимостта от разработване на отделни временни схеми за подпомагане при всяко ново кризисно събитие.

Измененията опростяват условията за прилагане на интервенциите и ги правят по-прецизни. Решението не оказва влияние върху държавния бюджет и остава в рамките на одобрените параметри на Стратегическия план.

Кабинетът прие изменение и допълнение на програмата за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна

Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение на „Програма за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България" (Програма 3), приета с Решение № 278 от 2 май 2025 г.

С измененията се създават необходимите правни и административни условия за законосъобразното и ефективно администриране на Програмата и за продължаване на хуманитарната подкрепа и интеграционните мерки до 4 март 2027 г. - срока на действие на временната закрила.

Администрирането на Програмата и последващото разплащане по нея изискваха предварително прецизиране на действащите правила. Промените са обусловени от необходимостта да бъдат отстранени установени пропуски, да се въведат по-ясни механизми за контрол и индивидуална оценка на нуждите и да се гарантира, че публичната подкрепа достига до всички нуждаещите се лица при спазване на принципите на законосъобразност, прозрачност и защита на публичния интерес.

Съществена част от промените е свързана и с влязлото в сила решение на Върховния административен съд по оспорени разпоредби на Програма 3. В съответствие със съдебното решение като рискова група вече изрично се обхващат всички деца до навършване на 18-годишна възраст. Отпада и предварителното ограничение подкрепата да се предоставя само при придружаване от единия родител. Когато детето живее с двамата си родители и те реално полагат грижи за него, положението на семейството се оценява като цяло, при водещо значение на най-добрия интерес на детето и запазването на семейната цялост.

Наред с това необходимостта от настаняване ще се установява чрез индивидуална оценка на детето и семейството, включително с оглед на здравословното състояние, доходите и възможността за самостоятелно осигуряване на жилище и други относими обстоятелства. Прецизират се и критериите за удостоверяване на уязвимост по здравословни причини, въвежда се мотивирана процедура при прекратяване на подкрепата и се урежда по-ясен механизъм за одобряване и изплащане на помощта.

Приетите изменения позволяват Програма 3 да продължи да се прилага при по ясни правила, по-засилен контрол и по-добра защита както на уязвимите лица, така и на обществения интерес.

Правителството прие и още едно Решение за изменение и допълнение на „Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България" (Програма 2), приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 20 май 2022 г.

С измененията се създава необходимата нормативна и административна рамка за окончателното уреждане на оставащите претенции на кандидатите и приключването на Програмата.

Промените уреждат възможността за еднократно преразглеждане на претенции, по които е постановен пълен или частичен отказ и е подадена жалба, възражение или друго искане за преразглеждане, без да е налице окончателно административно произнасяне. Не се допуска заявяване на нови лица, нови нощувки или нови отчетни периоди, както и двойно финансиране.

Специален ред се въвежда и за случаите, при които по подадено заявление помощта е изцяло или частично непризната и липсват данни за надлежно съобщено административно произнасяне. Министерството на туризма ще извърши служебна проверка за установяване на тези случаи и ще уведоми съответните кандидати за възможностите за окончателно произнасяне.

Заявленията за преразглеждане могат да бъдат подадени до 31 октомври 2026 г., а всички заявления и претенции следва да бъдат разгледани и приключени с мотивирано произнасяне до 25 февруари 2027 г. До 31 март 2027 г. Министерството на туризма следва да извърши необходимите административни, финансови, счетоводни и технически действия за окончателното приключване на Програмата.

Приетите изменения създават условия за единно, законосъобразно и окончателно разрешаване на оставащите случаи по Програмата, при защита на интересите на кандидатите и недопускане на двойно или неправомерно финансиране.

Одобрен е проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на туризма на Република България и TUI AG

Министерският съвет одобри Решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на туризма на Република България и TUI AG, като основа за водене на преговори.

Проектът на Меморандум за разбирателство има за цел да създаде стратегическа рамка за сътрудничество в подкрепа на устойчивия, конкурентоспособен и целогодишен туризъм в България чрез маркетинг, свързаност, развитие на капацитета, разнообразяване на туристическите продукти и подобряване на преживяванията на посетителите.

Подписването на меморандума ще създаде рамка за задълбочаване на сътрудничеството между Министерството на туризма и TUI и за реализиране на съвместни инициативи за популяризиране на България като целогодишна туристическа дестинация.

Правителството одобри допълнително 2 208 374 евро по бюджета на Министерството на младежта и спорта за изпълнение на Програма за финансиране на младежките центрове в Република България (2026-2028)

Със свое постановление правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. в размер на 2 208 3 74 евро приема Програма за финансиране на младежките центрове в Република България (2026-2028) за 2026 г. Със средствата ще се финансират одобрени проекти по Програмата.

Целта на Програмата е да осигури дългосрочно финансиране на младежките центрове, да гарантира равнопоставени възможности за младежите в големи и малки населени места, да включва млади хора от уязвими групи и такива от малки населени места и да активира гражданско участие, чрез стимулиране на доброволчество, младежки инициативи и социално предприемачество. Изпълнението на дейности по Програмата е насочено към млади хора между 15 и 29 години, които са нейна пряка целева група.

Визията на правителството е насочена към изграждане и реализиране на единна, последователна и устойчива младежка политика в България, основана на многосекторния подход и сътрудничество и съвместното управление с младите хора на национално, регионално, областно и общинско ниво.

Правителството прие позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Правителството прие позицията на Република България за редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия), което ще се проведе на 24 септември 2026 г. в Брюксел. Българската делегация ще бъде ръководена от заместник-постоянния представител на Република България към Европейския съюз Петя Василева.

В рамките на заседанието министрите ще обсъдят предложението за Регламент относно Европейския акт за интегралните схеми 2.0. България подкрепя целите на предложението, насочени към укрепване на европейската полупроводникова екосистема, и счита, че той ще допринесе за стратегическата автономност, икономическата сигурност и конкурентоспособността на Европейския съюз.

За България е важно развитието на сектора да бъде балансирано и географски приобщаващо, като се гарантира ефективен достъп на всички държави членки, включително на малките и средните предприятия, стартиращите предприятия и научноизследователските организации, до европейските инвестиционни инструменти и инициативата „Чипове за Европа".

Министрите ще проведат и дискусия по проекта на Насоки за контрол върху сливанията. България оценява положително проекта, който предвижда съществено развитие на рамката за оценка на концентрациите.

Предложеният подход е по-ясен и цялостен и отчита редица фактори, сред които динамиката на конкуренцията, иновациите, инвестициите, увеличаването на мащаба на дейността и устойчивостта, както и теориите за вредата и за ползите.

България разгледа преназначаването на съдия в Съда на ЕС и назначаването на двама съдии в Общия съд на ЕС

На заседанието на КОРЕПЕР II във формат Конференция на представителите на правителствата на държавите членки, което ще се проведе на 30 септември т.г., в Брюксел, ще бъдат разгледани предложения на Кралство Дания за преназначаване на един съдия в Съда на ЕС, на Република Малта за назначаване на един съдия в Общия съд и на Република България за назначаване на един съдия в Общия съд. Разглеждането на предложенията е във връзка с изтеклите на 31 август 2025 г. мандати на двадесет и шест съдии в Общия съд на ЕС и с изтичането през октомври 2027 г. на мандатите на четиринадесет съдии и шестима генерални адвокати на Съда на ЕС.

По силата на чл. 253, ал.1 и във връзка с чл. 255, ал.1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съдиите и генералните адвокати на Съда на ЕС се избират измежду личности, които предоставят всички гаранции за независимост и отговарят на всички условия, изисквани в съответните им държави за заемане на най-висши съдебни длъжности, или са юристи с призната компетентност. Те се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите членки след консултация с комитет, на който е възложено да дава становище относно годността на кандидатите да упражняват функциите на съдия или генерален адвокат на Съда.

По силата на чл. 254, ал.2 и във връзка с чл. 255, ал.1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, членовете на Общия съд се избират измежду лица, които предоставят всички гаранции за независимост и притежават необходимата правоспособност за заемане на висши съдебни длъжности. Те се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите членки след консултация с комитета, на който е възложено да дава становище относно годността на кандидатите да упражняват функциите на съдия в Общия съд.

България разгледа становището на комитета, предвиден в член 255 от ДФЕС.

Одобрени са близо 3 милиона евро за компенсиране на общините за увеличените разходи за безплатен транспорт на деца и ученици

Правителството одобри 2 971 119 евро за компенсиране на общините за увеличените разходи за безплатен транспорт на деца и ученици вследствие на повишените цени на горивата.

С допълнителните средства общините ще бъдат подпомогнати в осигуряването на ежедневен превоз на децата от населени места без детска градина или училище до най- близкото населено място, в което те могат да се обучават.

Средствата са изчислени за периода от 15 септември до 31 декември 2026 г. и ще бъдат разпределени по бюджетите на общините.

Приет е Годишен доклад за 2025 г. за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2030

Министерският съвет прие Годишен доклад за 2025 г. за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2030.

Докладът представя данни за здравно-демографското състояние на населението на страната за съответната година и за извършените дейности и разходваните средства за изпълнение на основните цели и приоритети в областта на здравеопазването. Представени са и данни за финансирането на системата на здравеопазване, човешките ресурси, дейността на лечебните заведения, лекарствената политика и фармацевтичния сектор. Съществена част от доклада са дейностите по опазване на общественото здраве, държавния здравен контрол и изпълнението на имунизационния календар на страната. Разгледани са рисковите фактори, свързани с начина на живот като тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене и намалена двигателна активност. Тези фактори са в пряка връзка с развитието на хроничните заболявания, които са основна причина за смъртност и ниско качество на живот в нашата страна и в Европа.

Анализът на ключовите показатели за мониторинг на изпълнението на Националната здравна стратегия 2030 показва положителна тенденция спрямо изходните показатели по отношение на 68% от всички индикатори. Най-сериозен напредък спрямо целевите стойности за 2030 г. се отчита по отношение на здравно-демографските показатели за общата, детската, преждевременната, лечимата и предотвратимата смъртност. Показателите за годините живот в добро здраве при раждане и очакваната продължителност на живота в добро здраве на възраст 65 години са достигнали целевите стойности за 2030 г.

По отношение на показателите за смъртност от болести на органите на кръвообращението (исхемична болест на сърцето, остър инфаркт на миокарда и мозъчно-съдова болест) също се наблюдава трайна положителна тенденция за намаление. Причините за това биха могли да са следствие както от подобряване на начина на живот и намаляване на рисковите фактори, така и на качеството на здравната грижа, включително и навлизането на нови технологии за ранна диагностика и лечение.

Отчита се необходимост от провеждането на целенасочени, активни и ефективни политики за профилактиката и ранната диагностика на онкологичните заболявания, за въвеждане на най-съвременни методи за лечението им и за подобряване на грижата за пациентите, включително психо-социалната.

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на енергийните министри на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за неформалното заседание на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Енергетика", което ще се проведе в периода 28 - 29 септември 2026 г. в град Дъблин, Ирландия.

Предстоящото неформално заседание ще бъде посветено на три основни теми: „Достъпност на енергията", „Иновации и пазарни изкривявания" и „Енергийна сигурност и съюзниците на Европейския съюз". В рамките на заседанието министрите ще обсъдят мерки за ограничаване на енергийните разходи за гражданите и бизнеса, ролята на иновациите и новите пазарни участници в електрификацията, както и укрепването на енергийната сигурност в условията на нарастващи геополитически и климатични предизвикателства.

С одобрената национална позиция по първата тема България подчертава, че достъпността на енергията следва да бъде структурна цел на европейската енергийна политика, съчетана с енергийната сигурност, конкурентоспособността и социалната справедливост. Акцентира се върху необходимостта от действия за трайно ограничаване на ценовата тежест, повишаване на енергийната ефективност и инвестициите в мрежи, съхранение и гъвкавост. Това изисква не само краткосрочни компенсаторни механизми, но и целенасочени мерки за намаляване на разходите за енергия и повишаване на устойчивостта на икономиката и ползите за потребителите.

По втората тема страната отбелязва необходимостта от взаимно допълваща се роля на технологичните иновации и предвидимата политическа и регулаторна рамка, която създава условия за конкуренция и развитие на нови решения, без да предопределя избора на конкретни технологии.

По третата тема България поставя акцент върху защитата на критичната енергийна инфраструктура като ключов елемент на европейската енергийна сигурност и необходимостта от-засилена координация между държавите членки и партньорите на ЕС, включително За защита на трансграничната инфраструктура и укрепване на регионалното сътрудничество.

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между България и ЕБВР

Правителството прие Решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) относно подготовката и реализацията на публично-частни партньорства и концесии. Документът е одобрен като основа за водене на преговори.

Основната цел на Меморандума е да бъде създадена устойчива рамка за сътрудничество между България и ЕБВР при идентифицирането, подготовката и реализацията на инвестиционни проекти чрез публично-частни партньорства (ПЧП) и концесии.

Предвижда се партньорството да подпомогне българските институции при подготовката и структурирането на проекти, включително чрез използване на експертизата и международния опит на ЕБВР в областта на публично-частните партньорства и концесиите.

Одобрена е българската позиция за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване"

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване") /EPSCO/, което ще се проведе на 1 октомври 2026 г„ в гр. Дъблин, Република Ирландия. Заседанието ще се проведе в рамките на две сесии.

По време на първата сесия ще се обсъди как здравото население, устойчивите системи на здравеопазването и активното развитие на науките за живота са в основата на конкурентоспособността и бъдещия растеж на Европа. България ще подчертае, че Европейското пространство за здравни данни (EHDS) може да допринесе за по- ефективно използване на здравна информация за медицински грижи, научни изследвания, иновации и политики.

Втората работна сесия ще се съсредоточи върху начините, по които ЕС може да използва иновациите, цифровизацията и данните в областта на здравеопазването, за да укрепи превенцията и да подкрепи по-интегрирани модели на грижи. В рамките на дискусията, страната ни ще насочи вниманието върху част от областите, които имат най- голям потенциал за постигане на добри резултати на местно, национално и регионално равнище, ако бъдат подкрепени чрез сътрудничество на ниво ЕС (напр. единен ЕС протокол за здравни проверки, ваксинацията като превенция, инкубатор за ИИ и дигитални иновации, Европейско пространство за здравни данни (EHDS) и др.).

Министерската среща ще приключи с работен обяд, в рамките на който ще се проведе дискусия относно сътрудничеството в рамките на ЕС и неговия принос за устойчивостта на системите на здравеопазването и благосъстоянието на населението.

По тази тема България споделя разбирането, че устойчивостта на европейската фармацевтична екосистема е едновременно въпрос на обществено здраве, конкурентоспособност и сигурност на доставките.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2026 г. в размер 263 000 евро, за капиталови разходи, за Българската православна църква - Българска патриаршия, за ремонтно-реставрационни дейности и изграждане на съвременна пожароизвестителна система на Рилската Света обител.

Проектът има важно духовно, културно и национално значение, като по този начин ще се създаде възможност многобройните православни християни от страната и чужбина да използват пълноценно един от най-благолепните манастири в България.

Промени в Наказателния кодекс засилват защитата на финансовите интереси на ЕС

Правителството прие днес промени в Наказателния кодекс, с които се разширява наказателноправната защита на средства от Европейския съюз (ЕС) с цел засилване на противодействието на злоупотребите, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Целта на промените е привеждането на българското законодателство в пълно съответствие с правото на ЕС в областта на защитата на финансовите интереси на Съюза и усъвършенстване на националната правна рамка, така че да се улесни правоприлагането. Сред основните изменения и допълнения са: въвеждането в Наказателния кодекс на легална дефиниция на понятието „средства от Европейския съюз", която обхваща и националното съфинансиране по европейски програми и проекти; самостоятелното криминализиране на предоставянето на неверни сведения или затаяването на сведения, за да бъдат получени средства от Европейския съюз или загдето са получени такива средства; криминализирането на квалифицираната митническа измама, засягаща приходите в бюджета на ЕС.

Законопроектът въвежда нови легални дефиниции и за „митническо задължение в големи размери", като за такова ще се счита задължение към бюджета на ЕС в размер на не по-малко от 10 000 евро, а за „митническо задължение в особено големи размери" - над 100 000 евро. Разширява се и обхватът на дефиницията за „чуждо длъжностно лице".

За посегателства срещу финансовите интереси на ЕС се предвиждат наказания лишаване от свобода, глоби, лишаване от права и конфискация на имущество.