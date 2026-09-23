Наказаха полицай от Сандански заради клип с побоя над две момчета в районното

Полицаят от Сандански Ивайло Баладжанов е наказан с порицание за 8 месеца, а Административният съд в Благоевград отхвърли жалбата му срещу заповедта за наазания.

Поводът за наказанието е инцидент от 4 ноември 2024 г., за който стана известно няколко месеца по-късно от клип, разпространен в социалните мрежи. На него се вижда как върху две задържани момчета се упражнява психическо и физическо насилие в коридора на третия етаж на Районното управление. Там са били инспектор Добри Панайотов, началник на Охранителна полиция в РУ-Сандански и неговият подчинен Баладжанов, полицейски инспектор в група „Охранителна полиция".

Баладжанов е наказан за неспазване на правилата на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР. Пред съда полицаят твърди, че не е безспорно установено, че е станал свидетел на насилствени действия извършени от колегата му Панайотов. Счита, че снетите от неговите колеги сведения относно участието му в процесния клип са само предположения, тъй като с повечето от тях не е в добри отношения, поради обстоятелството, че тези колеги са негови подчинени. Счита още, че в хода на проверката не е установено, че поведението му е било демонстративно, целящо единствено неспазването на етичните норми на поведение на държавните служители в МВР. Той тогава е бил по-низшестоящ служител от началника си не е могъл да предотврати действията на неговия началник.

Назначената през 2025 г. дисциплинарна комисия за проверка на инцидента е установила, че Баладжанов е извършил две отделни дисциплинарни нарушения на служебната дисциплина.

Не е установено обаче, че той е накърнил доброто име на МВР. Не се доказало, че поведението му може да бъде окачествено като тормоз от психически, физически и всякакъв друг характер, като не са налични достатъчно данни с които да се доказва, че Баладжанов е обиждал лицата. Репликата пък: „Абе мутра ли си ти?", не може да се окачестви като обидна.

Нарушението му обаче е, че е станал свидетел на обидно отношение към задържаните Ф. и Ю. К. от страна на прекия си ръководител Панайотов, като не е предприел действия за прекратяването им и не е докладвал на ръководството на РУ - Сандански или ОДМВР - Благоевград.

Другото нарушение е, че задържаните са били прибрани от дома им с патрулка и откарани в Районното. Не е открита изготвена документация за тяхното задържане в РУ - Сандански, което се явява нарушение на разпоредбата, че за всяко задържано лице се издава заповед за задържане на лице от полицейския орган, ограничил правото на свободно придвижване на лицето

Качването в служебният автомобил на лицата, фактически ограничава правото им на свободно придвижване. Транспортираните лица са имали отношение към разпределената на Баладжанов преписка, а ограничаване правото им на свободно придвижване е дисциплинарно нарушение.

В жалбата си до съда полицаят твърди, че на лицето, заснело видеоклипа, не му се търси отговорност, а той също може да е станал свидетел на неправомерни действия от страна на Панайотов, видял е повече от него, а за този човек няма разследване. "Неправомерното поведение на другиго не може да оправдава и оневинява собственото неправомерно поведение", категоричен е съдът и остави заповедта за дисциплинарното наказание в сила.