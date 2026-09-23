ОДМВР-Варна награди четирима за смелост при задържане на престъпници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само за два дни тяхната бърза реакция помогнала на полицията да задържи извършители на тежки престъпления

Четирима граждани бяха отличени от ръководството на ОДМВР – Варна за проявена смелост и съдействие на полицията при задържането на извършители на тежки престъпления.

Директорът на ОДМВР – Варна старши комисар Живко Желев връчи плакети и благодарствени грамоти на Илиян Габерски, Денис Зекиров и Добромир Костадинов. Четвъртият отличен гражданин – Красен Николов, не е успял да присъства на церемонията и ще получи наградата си допълнително.

И четиримата са реагирали бързо и са проявили гражданска смелост в критични ситуации. Благодарение на действията им в рамките само на два дни във Варна са били задържани лица, опитали да избегнат правосъдието, съобщават от пресцентъра на полицията.

Първият от случаите е от 10 септември, на ул. „Роза" мъж започнал да бие домашното си куче. На мястото минало семейство – мъж, жена и дете. Мъжът направил забележка на агресора, който извадил нож и го нападнал. Защитникът на животното получил множество наранявания в областта на корема, главата и дланите.

В опит да предотврати нападението се намесил и трети човек, който също бил ранен. Междувременно бил подаден сигнал на тел. 112 и към мястото били изпратени полицейски екипи.

Нападателят направил опит да избяга, но бил спрян от Денис Зекиров и Илиян Габерски. Благодарение на действията им той бил задържан, а впоследствие привлечен към наказателна отговорност и оставен в ареста.

Само два дни по-късно, на 12 септември, отново граждани се намесили при друг тежък инцидент във Варна.

На бул. „Васил Левски" шофьор загубил контрол над автомобила си и ударил пешеходец. Пострадалият получил травма на рамото и наранявания по главата с обилен кръвоизлив.

След катастрофата водачът напуснал мястото и направил опит да се укрие. Красен Николов го последвал, а заедно с полицейски служител, който се намирал в близост до инцидента, успели да го задържат до пристигането на допълнителен полицейски екип.

В същото време Добромир Костадинов оказал първа помощ на пострадалия. По думите на директора на ОДМВР-Варна старши комисар Живко Желев именно бързата и адекватна реакция на Костадинов е допринесла за спасяването на живота на ранения.

„Може да има много хора, подготвени да окажат първа долекарска помощ, но не са толкова много тези, които ще запазят самообладание и ще помогнат", посочи Желев.

В резултат на действията на гражданите водачът бил задържан и привлечен към наказателна отговорност.

„Поклон пред Вашата емпатия, проява на изключителна гражданска доблест и оказано съдействие на МВР, момчета", заяви старши комисар Желев при връчването на отличията.

От ОДМВР – Варна подчертаха, че случаите са пример за значението на доброто взаимодействие между гражданите и полицията, особено в ситуации, които изискват бърза реакция и лична смелост.