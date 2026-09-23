Димитър Стоянов: Нямаме отговор за изтребители втора ръка, преговаряме за резервни части

Няма отговор за самолети втора ръка за военновъздушните сили.

Това каза военният министър Димитър Стоянов, след като заедно с премиера Румен Радев наблюдаваха демонстрация с дронове на учебния център в Сливница.

"Утре ще бъда част от делегацията на премиера до Полша, ще имам среща с полските си колеги и ще коментираме възможностите за предоставяне на резервни части за изтребителите МиГ-29. На 28-и ще бъда в Брюксел, ще имам среща с германския министър на отбраната, с други министри, които директно да попитам какво се случва. Нямаме отговори от нито една страна. Преди това бях изпратил отговори до САЩ и Швеция, там отговорът е негативен - нямат самолети втора ръка", обясни Стоянов.

"От Полша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резервни части и могат да ремонтират наши агрегати, за да можем да възстановим изправността още на няколко самолета МиГ-29", допълни министърът.

За бюджета за отбрана Стоянов бе категоричен, че по план средствата трябва да са 2,33% от БВП и именно толкова ще иска той.

"Моята работа е да настоявам за това, а вече за способностите на държавата предстоят разговори с министъра на финансите. Надявам се да стигнем до компромис, за мен това е 2,33% и ще настоявам за това. Няма да ме удовлетвори да останем на същото ниво като сега - 2,15% от БВП", категоричен бе министърът.

"Виждаме постепенно надграждане на способностите на Сухопътните войски. И аз определено бих дал този вид въоръжени войски как може да гледаш напред в бъдещето и да реализираш своята визия за развитието. Адмирации за ген. Дешков", коментира той демонстрацията на дронове.

"Очаква се да има развръщане на рота за работа с дронове, такова развитие има в Сухопътните войски, не е така в останалите видове, но твърдо ще има и там. Трябва да имаме и разчети, които са работят със системите за борба с дронове, това е етап на трансформация. Правим преглед на структурите, който трябва да е готов до края на годината", каза още военният министър.