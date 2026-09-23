11 екипа се борят с голям пожар в Хисарско, задействаха BG-ALERT

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Евакуират незабавно хората от вилна зона "Отдих" край Песнопой

Системата за предупреждение на населението BG-ALERT е била задействана заради усложнената обстановка при пожар в района на село Михилци, община Хисаря. Разпоредена е незабавна евакуация на хората от вилна зона "Отдих" край село Песнопой. Евакуацията да се извършва в посока селото, съобщиха от областната администрация.

На място са изпратени 11 екипа на пожарната, които работят за ограничаване и потушаване на огъня. В действията е включена и тежка техника.

Областният управител Георги Янев е в постоянна връзка с ръководството на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив и кмета на Община Хисаря и следи развитието на ситуацията.

От областната администрация призовават гражданите в района незабавно да изпълнят указанията за евакуация, да се придвижат в посочената посока и да не възпрепятстват работата на пожарните екипи.