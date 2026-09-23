Добрич гони балкански рекорд за най-много деца, правещи заедно ритуални хлябове

Опит за балкански рекорд „Най-много деца, правещи заедно ритуални хлябове" – защото децата съхраняват традициите", ще бъде направен в Добрич в рамките на Фестивала на хляба от 25 до 27 септември.За опита са се записали над 550 деца от детски градини и училища. Вероятно записаните ще станат много повече, казват организаторите.„В петък, събота и неделя ще има по три месения на ден. За тези дни се събират участвалите деца и така се определя рекордът", добавят оттам.

„В Добрич идваме с пет вида тесто и билково за ритуални хлябове. Децата ще оформят ритуални хлябове и ще ги отнесат у дома за печене. Всяко дете - участник, ще получи получи хартиена златиста гривничка с номер и сертификат, че е част от рекорда. Комисия ще издаде удостоверение за балкански рекорд колко деца са месили хляб", казва Ангел Ангелов от Музея на хляба и традиционните храни в Копривщица, които ще се грижат за рекорда .

"Акцент ще бъде върху преживяването на децата. Ние ще им разказваме за ритуалните хлябове.Има над 40 хляба, които сме направили, и за тях ще бъде оразказано кога се правят и по какъв повод, дали се ядат тези хлябове, или с тях се гони шарка или се предпазва семейството, дали се правят на Бъдни вечер, Гергьовден, Никулден. Ще има и три колела от биволска каруца, за които ще бъдат закачени хлябовете, или това са тъй.нар. хлебни колела. Носим и едно колело от воденица, което ще завъртим на място. Целата е децата да изживеят правенето на хляб", добави Ангелов. „Този опит за месене на ритуални хлябове се прави за първи път и община Добрич ще е носител на рекорда", каза още Ангелов.