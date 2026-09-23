55-годишен наръга мъж в заведение в Калофер, отива на съд

Извършителят отишъл там, за да търси приятелката си, с която наскоро се разделили

55-годишен мъж е предаден на съд за опит за убийство в заведение в Калофер. Това се случило на 29 юли м.г. Тогава той и пострадалият се намирали в ресторанта. Те не се познавали и били седнали на различни маси. Обвиняемият бил отишъл да търси приятелката си, с която наскоро се разделили. Тя работела там. Нейните колеги му обяснили, че я няма в момента, но той продължавал да настоява да влезе и да провери сам. Бил употребил и алкохол. В един момент пострадалият му казал да не безпокои присъстващите и да си тръгва.

Обвиняемият предупредил, че ще си тръгне, но ще се върне с нож. Малко по-късно той отново влязъл в заведението. Приближил се към пострадалия с насочен нож и му нанесъл порезна рана в тилната област на главата. Той бил откаран в болница. След това 55-годишният мъж продължил да се заканва, че пак ще го нарани. Подаден бил сигнал в полицията.

Мъжът е обвинен в опит умишлено да умъртви другиго. Делото е внесено за разглеждане в Окръжния съд в Пловдив.