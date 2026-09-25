Свръхсамочувствие разголва момичета с пищни форми

И докато много деца с наднормено тегло в клас се срамуват, други подрастващи и особено момичета демонстрират свръхсамочувствие и увереност въпреки килограмите. Затова вероятно по улиците във всеки град се разхождат млади дами с пищни форми, които не се притесняват да показват повече плът.

Body positivity е идеята, че човек не трябва да се срамува от тялото си заради килограми, форма, белези или други несъвършенства. Корените са още в САЩ през 60-те години, а през 1969 г. е създадена една от първите организации срещу дискриминацията на хора с наднормено тегло. Днес резултатът се вижда и по улиците - деца и тийнейджъри спокойно носят твърде къси панталони, потници и прилепнали дрехи, без изобщо да се опитват да скрият корем, бедра или излишни мазнини. Проблемът започва, когато приемането на тялото се превърне в отказ да се говори за здравето му.

Световната здравна организация определя затлъстяването като хронично заболяване и отчита, че през 2022 г. над 160 млн. деца и тийнейджъри между 5 и 19 години са живели със затлъстяване. То е свързано с по-висок риск от диабет тип 2, сърдечносъдови заболявания и други здравословни проблеми. Тоест няма нищо нередно едно дете да не се срамува от тялото си, но не е разумно медицинският проблем да се представя като нещо, което изобщо няма значение.

Клиничният диетолог Оливия Педуто от детската болница CHOC предупреждава и за обратната крайност - натискът постоянно да си слаб може да доведе до ограничаване на храната, преяждане и нездравословна връзка с яденето. Според нея фокусът трябва да е върху храненето и общото здраве, а не върху определен размер на тялото. Истината вероятно е по средата - нито всяко тяло трябва да бъде поправяно, нито всяко състояние трябва да бъде обявявано за безусловно здравословно само в името на приемането.