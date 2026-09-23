ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нидерландия се завръща на "Евровизия"

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23611137 www.24chasa.bg

Обвиниха мъж за побой и закана за убийство на 39-годишна

Ваньо Стоилов

[email protected]

1284
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Районнана прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем мъж на 43 г. за това, че на 16.09.2026 г. в същия град нанесъл удари и причинил лека телесна повреда на 39-годишна жена. Деянието е извършено в условията на домашно насилие, съобщиха от държавното обвинение. 

Мъжът е обвинен и за това, че на 16.09.2026 г.  в  Стара Загора се заканил на същата жена с престъпление против нейната личност - с убийство, като насочил нож срещу нея и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му. Деянието също е извършено в условията на домашно насилие. 

На 16 септември 2026 г., вечерта, 43-годишният мъж и жената се срещнали пред заведение в Стара Загора. Преди време те живеели заедно, но се разделили. Мъжът поискал от жената да му даде пари, но тя отказала. Поради тази причина той започнал да я удря с юмруци и до я рита по тялото. Заплашил я с нож и се заканил с убийство. Деянието било възприето от намиращи се в това време свидетели - очевидци, които се притекли на помощ на пострадалата.

Обвиняемият най-напред е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор от Районната прокуратура в Стара Загора. След това с определение на Районния съд спрямо него е взета мярка за неотклонение "задържане под стража".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)