Кмет от мястото на пожара до Пловдив: Огънят е страшен, вадят хора от вилна зона "Отдих"

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Ситуацията е критична, дано няма пострадали, описа управникът на близкото село Песнопой

Пожарът стана некотролируем, прехвърли се във вилна зона "Отдих" и в момента пожарникари и полицаи обикалят, за да евакуират хора.

Така кметът на близкото село Песнопой Никола Чонов описа ситуацията с разразилия се пожар, за който съобщихме.

По думите му има над 10 пожарни екипа, бусове с полицаи, а вече и хеликоптер е започнал да кръжи над района.

Според Чонов тази нощ най-напред е пламнало в близкото село Михилци, община Хисаря. Колежката му Божана Пампурова му разказала, че след като огънят бил овладян, след това отново пламнал. Местните говорели за палеж и припомнят, че миналата година в този район отново бушуваше огнена стихия, а в "Отдих" изгоряха няколко вили.

"В момента пламъците се вдигнаха нагоре и стана страшно. Сухите треви са като барут", твърди Чонов. Опасност за Песнопой засега нямало.

Според него ситуацията е критична. "Дано няма пострадали, защото в "Отдих" има хора, които живеят целогодишно", каза той.