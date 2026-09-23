Одобриха споразумение за строеж на база за ремонт на генератори за F-16 у нас

Парламентарните комисии по отбрана и икономиха одобриха ратификацията на споразумение за строеж на база за ремонт на генератори за изтребителите F-16 у нас.

С изменението се надграждат постигнатите до момента резултати по програмата и се създават условия за изграждане на нови способности за поддръжка на самолетите F-16 на територията на България. Конкретният проект предвижда изграждане на капацитет за ремонт на генератори за изтребителите - високотехнологична дейност, за която засега подобни способности в ЕС съществуват само в ограничен брой държави.

Изпълнението на новия проект ще позволи на България да осъществява собствена и независима логистична поддръжка през целия жизнен цикъл на генераторите на F-16, става ясно от внесения от Министерския съвет законопроект.

Споразумението предвижда изпълнението на 6 проекта за индустриално сътрудничество, като към момента проекти № 1,2,3,5 и 6 се изпълняват успешно у нас, обясни зам.-министърът на икономиката Михаела Карадимова, която изчете доклада в комисията.

"Проект № 4 "Предоставяне на система за логистична поддръжка и управление на веригата за доставки на F-16 блок 70" се оказва, че не съответства на потребностите на министерството на отбраната, като затова е одобрено измение, с което този проект се заменя с проект за изграждане на способности за ремонт на генератори на F-16, който се предвижда да се реализира от „Авионамс", обясни Карадимова.

Според нея новият проект надгражда вече съществуващ индустриален капацитет в държавното дружество, което води до икономии на разходи, трансфер на ноу хау и технологии, разширяване на нови производствени възможности, разширяване на продуктовото портфолио, създаване на работни места и повишаване на конкурентоспособността на българското предприятие на международните пазари. Очакванията са този проект да има сериозна добавена стойност за България, обясни зам.-министърката. И допълни, че капацитет за това в Европа засега има само в Полша.

"Проект № 4 отпада, защото е включен в основния договор на ВВС за предоставянето на самолети F-16 и вътре има цяла логистична система и се получава дублиране. Министерството на икономиката, правилно са направили, като са трансформирали този проект в допълнителна способност", заяви военният министър Димитър Стоянов.

Той обясни, че от 2019 г. досега 2 проекта, свързани с F-16 се изпълняват успешно - № 5 и 6, които са за обучение на инженерно-технологическите състави, както и за изграждането на Център за иновациите в отбраната, който бе задвижен по време на правителството на Росен Желязков миналата година.

"По отношение на проект №1, №2 и №3, в момента се извършва трансформация в „Авионам", подготвят се необходимите помещения и се прави подготовка, за да могат да започнат необходимите ремонтни дейности по агрегати, които евентуално ще бъдат предоставени от наша страна", каза още Стоянов.

"Забавянето (на проектите - б.р.) бе предизвикано частично от политическата ситуация в страната през последните години. По времето на кабинета "Денков" през 2023 г. министрите Богданов и Тагарев спореха чии са проектите. Когато аз бях служебен министър преди това, правих опити за придобиване на дронове, не ни стигна времето, след което се оказа, че никой не иска тези проекти,а България е плаила приблизително 100 млн.", заяви военният министър.

В края на май правителството одобри изменение на проект към Рамковото споразумение между България и Lockheed Martin относно Програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70 и номощи от българска страна министъра на икономиката и индустрията и министъра на иновациите и растежа да подпишат Изменение № 1 към Рамковото споразумение, при условията на последваща ратификация.

България официално подписа в началото на юни Изменение № 1 към Рамковото споразумение с американската военна компания „Локхийд Мартин" по Програмата за индустриално сътрудничество, свързана с придобиването на самолетите F-16, по време на международното изложение „Хемус 2026" в Пловдив.

Рамковото споразумение е подписано първо на 11 юли 2019 г. във Вашингтон и след това на 12 юли 2019 г. в София.