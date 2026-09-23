Несебър иска да е първата черноморска столица на спорта

През декември ще е ясно, церемонията е планирана в Брюксел

Несебър има амбицията да стане Черноморска столица на спорта през 2027 г. Общината е подала документи за кандидатурата и вече се обсъжда от специална оценителна комисия, която пристигна в града за оглед намясто.

Ако Несебър бъде одобрен, той ще е първата черноморска столица на спорта. Това ще стане ясно на специална церемония в Брюксел през декември. Мотото на кандидатурата на Несебър е "Хилядолетна история в движение - спорт за всички".

Комисията оценител на Несебър се запозна със спортната инфраструктура, клубовете и капацитета на общината да поеме престижното домакинство.

"За нас беше важно да видим на място възможностите на града и общината, инфраструктурата, съоръженията и плановете за развитие", каза Джан Франческо Лупатели, президент на ACES Europe, който ръководеше международната делегация. От издказването му се разбра, че е останал доволен от видяното в града под закрила на ЮНЕСКО и възможностите на общината. Джан франческо Лупатели лично инспектира кандидатурата на Несебър СНИМКА: Авторът

"Несебър не е само един голям исторически музей на открито, а жив организъм, който се развива", посочиха от местната администрация и презентираха всички спортни съоръжения на територията на общината, спротните клубове и техните успехи както и бъдещите планове за развитие на спрота. Като плюс за Несебър бе посочен и чудесния климат, който предоставя въздмоности за спорт по всяко време на годината.

"Наред с богатото културно-историческо наследство и Стария Несебър, спортната база и развитието на спорта трябва да бъдат друга важна страница от облика на общината. За нас е изключително важно да поддържаме връзката с децата и младите хора, да подпомагаме спортните клубове и треньорите и да развиваме нови инициативи.

Несебър трябва да утвърждава името си не само като място с уникално културно и историческо наследство и като една от общините, които посрещат най-много туристи през летния сезон, но и като община, която инвестира последователно в спорта и активния начин на живот", заяви кметът Николай Димитров. И благодари на местни клубове за тяхната отдаденост към спорта и постиженията, които са завоювали.

Морският градоначалник разкри и новите начинания в спорта, които е поела общината. Сред тях е новият закрит градски плувен басейн, чийто откриване предстои.

"Ние продължаваме да развиваме нашата спортна инфраструктура. Една част към този момент показахме. Имаме терени в Равда, в Обзор, които би трябвало да бъдат възобновени. Имаме и огромни терени, имаме нови дребни стадиони, които се приготвят сега. Чакаме документите да бъдат подготвени, с цел да бъде издадено удостоверението за прилагане. Тук, на Северния склон, също имаме план за няколко стадиони. Община Несебър, наред с културното завещание, което имаме в Стария град на Несебър, развива и спортната си база. Мисля, че това ще бъде една добра организация и добра опция за града. Една симбиоза сред културно завещание, спорт и всички тези действия, които ние сме планували. За нас е значима и връзката с Националната спортна академия и с други спортни академии в тази тенденция, с което подкрепяме спорта и с фрагменти, и с треньори. Имаме начинания и в морските спортове. Скоро следва да открием закрития градски плувен басейн, който мисля, че също ще покажем в презентацията", заяви кметът Димитров.

Кандидатурата на Несебър е събрала философията си в едно мото - „ Хилядолетна история в придвижване - спорт за всички "

Димитров припомни и опита на Несебър в органидацията на други значими спортни мероприятия, включително и домакинството на старта на Giro d` Italia за 2026 г., за което получи много висока оценка от италианците. Голямата хотелска база в Клюнчев бряг и курортите наоколо също бе озтъкната от кмета Димитров като предимство за кандидатурата на Несебър.

Джан Лупатели обясни, че ако Несебаър спечели титлата Черноморска столица на спорта, ще домакиства и на първите черноморнски игри. Те ще могат да се продедат едва когато войната в Украйна свърши.

"Идеята е всички държави на Черно море да могат да участват и да представят своите нации", каза Лупатели. И добави, че през 2028 г. кандидат за черноморска столица на спорта ще е град в Турция. Вече има такава титла за Средиземноморието и Атлантика със столици съответно в Италия и Португалия.

Джан Франческо Лупатели се занимава с организацията на масовия спорт в Европа от 25 години и го е развил като идеология и начин на мислене за милиони хора на Стария континет. А кандидатурата на Несебър ще наблегне не само на професионалния спорт, но и ще акцзентира върху масовата физическа активност, спорта за деца, по-възрастните и хората с увреждания.