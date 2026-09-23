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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23611287 www.24chasa.bg

Хванаха 15 шофьори с над 1,2 промила алкохол за денонощие

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При 15 шофьори дрегерът е отчел алкохол над 1,2 промила. Снимка: Снимка: Архив

16 569 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 19625 водачи и пътници. Съставени са 4475 фиша и 407 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 31 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол –16 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 15 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират шест, трима са и отказалите тестване.

При 15 шофьори дрегерът е отчел алкохол над 1,2 промила.

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