Съдът решава дали е законно отстраняването на началника на кадастъра във Варна

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Административният съд във Варна приключи разглеждането на делото срещу временното отстраняване от работа на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) във Варна.

Делото е заведено по жалба срещу заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) от 29 май 2026 г. С нея началникът на варненската кадастрална служба Красимира Божкова е временно отстранена от длъжност.

Отстраненият началник оспорва заповедта и твърди, че тя е незаконна. Според жалбата в документа не са посочени достатъчно конкретни факти и мотиви, които да обясняват защо се налага нейното отстраняване.

В хода на делото АГКК е представила допълнителни документи и доказателства. Съдът е дал възможност на жалбоподателя да се запознае с тях и да изрази становището си.

След като са били изяснени фактите и са приети представените документи, съдът е приключил съдебното заседание и е дал на страните 7 дни за писмени бележки.

След изтичането на този срок съдът ще трябва да се произнесе с решение.