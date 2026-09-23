95- годишен ловец помилвал лисица, отстрелял чакал

„Стрелял съм лисици с пушката още в миналото, тогава кожите им се изкупуваха от дамите за украса на палтата. Сега това се счита за престъпление заради организацията за защита на животните, разказва 93- годишният запален ловджия Тодор Живков Михайлов от квартал Огоста в град Бойчиновци, монтанска област. Половин век дядото е ловджия и си спомня, че преди 15 години за последен път отстрелял хитра лисица, която излязла на пътя му.

В тази събота и неделя заедно с ловната дружинка от Бойчиновци те излезли на лов за вреден дивеч в малката гора между селата Мърчево, Ерден и Габровница. Лисица излязла пред очите му, но той я помилвал, спуснал дулото надолу. Този път случили само на няколко чакала. Често съчетавали с лова на пъдпъдъци и други животни.

Тодор Живков е с богата биография. Той е бил председател в бившия комбинат "Гаврил Генов" и директор в маслената фабрика в Бойчиновци.

„Ловната страст не ме напуска, въпреки че гоня стоте. Сега се вълнувам , че на 1-ви октомври излизаме на лов за едър дивеч- дива свиня , елен и сърна ще бъде разрешено. ", казва ловджията.

Ловът на вреден дивеч е интересен с това, че съчетава опазването на природата, личната етика на ловeца и тръпката от преживяването в гората. Ние, ловците се обединяваме в регулирането на хищници като чакалите и лисиците предпазва популациите на беззащитния дребен дивеч и птици. Това е важно за биологичното разнообразие. Тодор Живков уверява, че ловът сред природата е приятел на здравето и дълголетието. Активният живот на чист въздух поддържа тялото и духа бодри дори на преклонна възраст.

Заради дългите коса и брада хората го оприличават на свещеник, а той е духовник по призвание. Вглежда се в историята на родния край и членува в Дружеството на краеведите в Монтана. Написал е мемоари с поуки от предишните си професионални занимания, като разкрива доста интересни факти. „Изключително вдъхновяващо е да се чуе за делото на Тодор Живков Михайлов. Хора като него са истински живи съкровищници на регионалната памет. Фактът, че на 95-годишна възраст той продължава да бъде стълб на краезнанието и да предава историята на поколенията, заслужава огромно уважение.

Неговият житейски път – свързващ с. Превала с гр. Бойчиновци – и дългогодишното му управление на емблематичната фабрика за хранителни масла и майонеза „Ботуня", го правят перфектния летописец на местния стопански и културен живот. Фабрика „Ботуня" беше ключово предприятие за региона, а нейното подробно представяне от първо лице е безценен принос към индустриалната история на Северозапада", реди хубави думи за него председателят на краеведското дружество Стефан Стефанов..

A на ловджията – краевед за житейски мемоари не му се мисли...