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Правителството отпуска допълнителни над 2,2 млн. евро за младежките центрове през 2026 г.

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Държавата подпомага младежките центрове. Снимка: МС

Правителството отпуска допълнителни 2 208 374 евро по бюджета на Министерството на младежта и спорта за финансиране на младежки центрове в страната. Средствата са предвидени за одобрените проекти по Програмата за финансиране на младежките центрове в Република България за периода 2026–2028 г.

Финансирането има за цел да осигури устойчива подкрепа за младежките центрове и равни възможности за развитие и участие на младите хора независимо от населеното място, в което живеят.

Сред приоритетите са дейности за включване на млади хора от уязвими групи и от малки населени места, както и инициативи за насърчаване на гражданското участие.

По програмата ще се подкрепят още доброволчеството, младежките инициативи и социалното предприемачество. Пряката целева група са младите хора на възраст между 15 и 29 години, а основният фокус е върху създаването на реални възможности за развитие, участие и активен принос на младите хора към обществото.

Подкрепата за младежките центрове е част от последователните усилия за изграждане на единна, устойчива и последователна младежка политика в България.

Държавата подпомага младежките центрове. Снимка: МС

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