ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нидерландия се завръща на "Евровизия"

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23611910 www.24chasa.bg

Евакуираха 40 души заради пожара край хисарското село Михилци

24 часа Пловдив онлайн

856
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Хеликоптер гаси пожар (снимката е илюстративна)

Извеждането на хора от застрашените места продължава

40 души до момента са евакуирани от вилна зона „Отдих" край Песнопой заради пожара в района на хисарското село Михилци. Пострадали няма. Това съобщи областният управител на Пловдив Георги Янев.

Пожарът, пламнал снощи край Михилци и прехвърлил се към вилната зона на Песнопой, все още не е овладян, като всички налични сили и средства са мобилизирани за ограничаването на огъня. На терен работят 16 екипа на пожарната и два хеликоптера на Военновъздушните сили.

Задействани са всички районни управления на МВР в засегнатия район. Над 100 служители на МВР участват в действията по евакуация, като продължава извеждането на хора от застрашените места.

За предупреждение на населението е задействана системата BG-ALERT.

Областният управител пътува към мястото на пожара заедно с директорите на полицията и пожарната в Пловдив. 

„Прави се всичко възможно за ограничаване на огъня и за гарантиране на безопасността на хората. На терен са мобилизирани всички необходими сили и техника", съобщи Георги Янев.

Областният управител призовава гражданите в района стриктно да изпълняват указанията на служителите на МВР и пожарната и да не възпрепятстват евакуацията и работата на екипите.

Хеликоптер гаси пожар (снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)