Евакуираха 40 души заради пожара край хисарското село Михилци

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Извеждането на хора от застрашените места продължава

40 души до момента са евакуирани от вилна зона „Отдих" край Песнопой заради пожара в района на хисарското село Михилци. Пострадали няма. Това съобщи областният управител на Пловдив Георги Янев.

Пожарът, пламнал снощи край Михилци и прехвърлил се към вилната зона на Песнопой, все още не е овладян, като всички налични сили и средства са мобилизирани за ограничаването на огъня. На терен работят 16 екипа на пожарната и два хеликоптера на Военновъздушните сили.

Задействани са всички районни управления на МВР в засегнатия район. Над 100 служители на МВР участват в действията по евакуация, като продължава извеждането на хора от застрашените места.

За предупреждение на населението е задействана системата BG-ALERT.

Областният управител пътува към мястото на пожара заедно с директорите на полицията и пожарната в Пловдив.

„Прави се всичко възможно за ограничаване на огъня и за гарантиране на безопасността на хората. На терен са мобилизирани всички необходими сили и техника", съобщи Георги Янев.

Областният управител призовава гражданите в района стриктно да изпълняват указанията на служителите на МВР и пожарната и да не възпрепятстват евакуацията и работата на екипите.