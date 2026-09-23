Костадин Костадинов направил анкета кои да са приоритетите му за "Дондуков" 2

5 приоритета, определени в специална анкета, са важните за лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, който е кандидат за президент, а журналистът и евродепутат Петър Волгин бе посочен за вице.

Допитването показало, че гражданите искат България да е независима държава, да има и благоденствие, спокойствие и сигурност. Третият приоритет е обединение - хората не искат българската нация да е разкъсвана, да се разделя на фракции и фракцийки. Четвъртата точка е свързана с научен и образователен напредък. Според Костадинов България се е превърнала в "черна дупка на картата на света", в който всяка държава се опитва да направи свой собствен изкуствен интелект. Петият приоритет е сила - "държавата да гарантира, че със своята собствена мощ може да запази просперитета, благоденствието и всичко останало".

Костадинов настоя, че България трябва да се развива в тези 5 посоки и да е независима държава.

"Българската политика прекалено много се персонализира. Прекалено често очакваме да дойде спасител. Ако някой си мисли, че аз съм това, много се лъже. Винаги сме били екипна организация. Трябва да разполагаме с широка подкрепа и голям брой хора, които да застанат не зад мен, а зад нас", каза лидерът на "Възраждане".