Бизнес, гости от няколко министерство, колеги и бивши ректори уважиха откриването на академичната година на ХТМУ

Новият ръководител на елитното висше училище проф. д-р инж. Николай Карев раздаде студентските книжки на първокурсници

Химикотехнологичният и металургичен университет официално откри новата академична година с тържествена церемония. На събитието присъстваха студенти, преподаватели, официални гости и партньори.

Ректорът на ХТМУ проф. д-р инж. Николай Карев приветства присъстващите и се обърна специално към първокурсниците, пожелавайки им успех и вдъхновение в професионалното им развитие.

Сред официалните гости бяха Михаела Карадимова – зам.-министър на икономиката, инвестициите и индустрията, Кирил Темелков – зам. министър на енергетиката, зам.-кметът на район „Студентски" Атанас Горов, д-р Васил Тодоров – заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата, д-р. инж. Никола Рангелов – Председател на Българска асоциация на Металургичната индустрия, Владимир Филипов – член на Съвет на настоятелите на ХТМУ и управител на NearSoft, проф. д-р Миглена Темелкова – ректор на ВУТП и председател на Съвет на ректорите в България, проф. д-р Стелиян Димитров – зам.-ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски. Кирил Темелков, зам. министър на енергетиката, поздравява преподавателите и студентите на елитното висше училище. Михаела Карадимова, зам.-министър на икономиката, инвестициите и индустрията, също поздрави академичната общност.

Освен институционални представители церемонията бе уважена и от фирми партньори на ХТМУ, с които университетът има стабилно сътрудничество за успешна реализация на студентите след завършването им, както и за провеждане на студентски стажове: доц. д-р инж. Милен Кадийски от „Аурубис България" АД", Васил Харизанов - Мениджър Устойчивост в София Мед АД, Йорданка Велева – Старши мениджър „Човешки ресурси" на Тева България, Петя Апостолова - Технолог в Лаборатория „Активни вещества", Весела Апостолова - Старши бизнес партньор „Човешки ресурси", Вяра Димитрова - Групов мениджър „Корпоративни комуникации" и Петя Геджева - Специалист „Корпоративни комуникации" от Софарма АД.

За академичното ръководство на ХТМУ и всички студенти и гости беше чест, че в залата бяха трима бивши ректори - доц. д-р инж. Борис Стефанов, доц. д-р инж. Кирил Станулов, проф. д-р инж. Камен Велев, както и проф. д-р инж. Коста Бошнаков - дългогодишен Декан на Деканата за продължаващо и дистанционно обучение и настоящ Председател на Съюз по автоматика и информатика.

Поздравителни адреси бяха получени от Ива Петрова, министър на енергетиката, Росица Карамфилова-Благова, министър на околната среда и водите, Румен Цонев, председател на Съвета на настоятелите на ХТМУ и главен изпълнителен директор на Холдинг КЦМ 2000, Николай Ибушев, генерален директор на „Арсенал" АД - Казанлък, проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на ВУТП, проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, проф. д.н. Наталия Витанова, ректор на ШУ "Епископ Константин Преславски", проф. д-р Драгомир Пламенов, ректор на Технически университет – Варна, проф. Георги Янков, ректор на Националната художествена академия, проф. дн Калоян Петров – Директор на института по инженерна химия на БАН, д-р.инж. Никола Рангелов – Председател на Българска асоциация на Металургичната индустрия

Поздрави към ръководството и студентите отправиха лично Михаела Карадимова – зам.-министър на икономиката, инвестициите и индустрията, и Кирил Темелков, зам.- министър на енергетиката.

От името на първокурсниците слово произнесе Рая Якимова, студентка в специалност „Биомедицинско инженерство".

Най-вдъхновяващата част за студентите от първи курс бе официалното връчване на студентските книжки на тези от тях с най-висок приемен бал от ректора на ХТМУ проф. д-р инж. Николай Карев. За поредна година партньорите ни от Софарма АД зарадваха първокурсниците със специални подаръци, като традиционно те включваха брандирана лабораторна престилка, важен компонент от работното облекло по време на предстоящите им лабораторни упражнения. Подаръци за първокурсниците бяха връчени и от Студентски съвет при ХТМУ.

Ансамбъла за народни танци "Зорница" с ръководител Емил Генов закри церемонията и внесе допълнително тържествено настроение у присъстващите. В състава на ансамбъла участват завършили специализация „Български танци" към Деканата за продължаващо и дистанционно обучение на ХТМУ, която тази година чества своята 40-годишнина.