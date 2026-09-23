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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23612218 www.24chasa.bg

Контрапротест изненада искащите оставката на Васил Терзиев пред общината

Весела Бачева

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Тази дама е кандидат за президент. Снимка: Георги Кюрпанов -Генк

Контрапротест изненада искащите оставката на кмета Васил Терзиев пред Столичната община. Двете групи са застанали една срещу друга на "Московска" 33 и се обиждат през мегафони, на няколко пъти се и спречкаха физически.

"Педофили" скандират 30-ината души, които искат оставката на кмета. Техният протест беше обявен за 18 часа пред общината и е с искане на оставката на кмета, понеже е подкрепял финансово организацията на Ивайло Калушев. Сред тях се появиха и няколко млади момчета в черно с транспарант "Тук не е Петрохан". Те са от движение "23 септември".

Пред общината обаче ги изненадаха 15-ина човека е подкрепа на кмета. Сред тях е и активистът Манол Глишев, който е с тениска с украинското знаме. Това провокира отсрещната страна да се карат и на тема геополитика. "Зеленски в Сибир", викаше протестът. "Ще стигне и до Сибир, да", отговори им контрапротестът. На това другите завикаха "европедерас*и". Другите пък извадиха съветското знаме и заскандираха "червени боклуци", а противниците им - "фашисти".

В началото протестът беше съвсем вял и явно полицията не е очаквала да се съберат много хора, затова и улица "Московска" не беше затворена. След спречкването обаче спряха колите, униформените извикаха подкрепление и застанаха в кордон между двете групи.

Още през зимата Терзиев разказа, че е познавал Калушев, че е ходил в хижата и е дарявал пари на организацията - 251 хил. лева. На "Петрохан" обаче не е виждал нищо притеснително. Той беше разпитан и от прокуратурата.

"Винаги съм защитавал правата на хората да протестират и за щастие така работи една нормална демокрация", коментира в неделя Терзиев протеста, добавяйки, че е подкрепял други протести в миналото и няма проблем с тези срещу него, както и че недоволните са добре дошли.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тази дама е кандидат за президент.
На протеста срещу Васил Терзиев има 30-40 души.
На протеста срещу Терзиев е и журналистът Недялко Недялков.
Полицейски кордон раздели двете групи.
Тази дама е кандидат за президент.
На протеста срещу Васил Терзиев има 30-40 души.
На протеста срещу Терзиев е и журналистът Недялко Недялков.
Полицейски кордон раздели двете групи.
Тази дама е кандидат за президент.
На протеста срещу Васил Терзиев има 30-40 души.
На протеста срещу Терзиев е и журналистът Недялко Недялков.
Полицейски кордон раздели двете групи.

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