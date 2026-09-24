8% от младите у нас употребяват канабис, в Италия - всеки пети (Графика)

8% от младите на възраст между 15 и 34 години в България са употребявали канабис през последната година според най-новия доклад на Агенцията на ЕС за наркотиците (EUDA). Така страната ни се нарежда сред държавите с нисък дял по този показател и двойно под средното за Европейския съюз - 15,3%.

Най-много употребяват канабис младите в Италия - всеки пети, или 21,5%. Плътно зад нея се нареждат Испания с 19,4% и Франция с 18,9%. Челната петица се допълва от Чехия (18,1%) и Германия (17,7%).

Най-непопулярен е канабисът в Малта, където едва 1,2% от младите са го употребявали през последната година. Пред нея се нареждат Турция с 1,8% и Румъния с 3,8%. Ниски са стойностите още в Гърция (4,5%), Унгария (4,8%) и Португалия (4,9%).

