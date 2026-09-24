"Явно му е хоби да пали": втори акт за Жан Виденов, че гори сухи треви (Обзор)

Бившият премиер драснал клечката на нападала шума в имота си в село Марково и вдигна на крак три екипа, доброволци и комшии да гасят

Втори акт от пожарната ще получи бившият премиер Жан Виденов, който навръх Деня на Независимостта предизвика пожар във вилната зона на пловдивското село Марково. Три екипа, доброволци и съседи бяха вдигнати, за да се борят с пламъците, които едва не се прехвърлиха в други имоти.

Успяха да ги овладеят на 5 метра от елтаблото на съседката

Иванка Глухова. На Виденов не му е за първи път да пали есенната шума.

"Преди две години му е съставен акт от пожарната точно за това. Сега отново ще го санкционират", обясни пред "24 часа" кметът на Марково Десислава Терзиева. Тя също ще извика експремиера, за да го предупреди, че не може да пали огън на открито.

"Бил е малкият дявол", каза кметицата и допълни, че началникът на Втора районна служба е пратил инспектор да вземе координатите на Жан Виденов, за да го санкционират.

По думите в имота на бившия премиер няма постройка, а е празно дворно място. Навремето е имало барака, вдигната от баща му Васил Виденов. Сдобили се с този имот през годините на соца. Виденов периодично ходел да го наглежда и да разчиства.

"Явно му е хоби да пали", коментират в селото.

Иванка Глухова, съседка на Виденов, негодува, че не му е за първи път.

"Има неща, които трябва да се казват. Преди малко имаше пожар във вилна зона, наложи се да извикам пожарната, тъй като съседът ни Жан Виденов реши за пореден път да си пали огън в двора, без да провери, че няма вода", написа Глухова в социалните мрежи.

Според нея заради вятъра и сухата шума огънят от пожара е станал неконтролируем, излязъл е извън пределите на двора на Виденов и е навлязъл в нейния. Жан Виденов е бивш премиер и лидер на БСП.

"Отделно извън имота му изгоряха над 400 кв. метра сухи треви наоколо и бяха застрашени и елтабла по улицата на пожара", разказа още жената. И настоява, че не му е за първи път да пали огън.

От пожарната в Пловдив потвърдиха пред "24 часа", че на 22 септември е имало пожар в село Марково. В 14,29 ч е подаден сигнал от собственик на имот.

"Няма засегнати сгради, всичко е локализирано само в двора на имота

Това можем да кажем", обясниха от пресцентъра на пловдивската пожарна.

Жители на Марково са възмутени от постъпката на експремиера. Някои призовават да бъде санкциониран. Други обаче го защитават и казват, че е бил "най-честният министър-председател".

"Сега достави ли ви душевно удоволствие, като споменахте името на съседа ви", реагира на поста на Глухова Святослав Атанасов.

Марково е на по-малко от 5 км от Пловдив, в полите на Родопите. Известно е като пловдивския Бевърли Хилс заради многото палати на богати пловдивчани. Оригиналът Бевърли Хилс е град в окръг Лос Анджелис, щата Калифорния. Там са домовете за много холивудски знаменитости, има скъпи хотели и известният търговски район "Родео Драйв". Постът във фейсбук на съседката му Глухова

Жан Виденов бе премиер на България от 1995 до 1997 г. и председател на БСП от декември 1991 до декември 1996 г. Подаде оставка заради хиперинфлацията, а периодът на управлението му остана в историята като Виденовата зима.

Опитите ни да се свържем с него удариха на камък. От години бившият премиер отбягва да общува с медиите и страни от публичност.