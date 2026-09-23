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Шести ден издирват 70-годишен мъж от с. Елешница

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ОДМВР – Благоевград издирва Иван Толин на 70 години от с. Елешница.

Шести ден издирват 70-годишен мъж от с. Елешница. ОДМВР – Благоевград издирва Иван Толин на 70 години от с. Елешница, общ. Разлог. Мъжът е в неизвестност за близките си от 17.09.2026 година. Висок е около 170 см със зелени очи. Когато е видян за последно е бил облечен с черно яке, кафяв панталон и черни обувки. Накуцва с левия крак. Почти не може да говори.

Умоляват се всички, които имат информация за мъжа да подадат сигнал на телефон 112, на телефон 0747/80361, 0747/80362 или в най-близкото полицейско управление.

ОДМВР – Благоевград издирва Иван Толин на 70 години от с. Елешница.

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