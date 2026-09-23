7 идеи за движение по пътищата: от виртуални скоби за колите до безплатно паркиране за родители (Обзор)

Очаква се гласуването в пленарната зала да повтори това в комисия - да мине само проектът на ПБ, но останалите ще се опитат да вмъкнат предложенията си между първото и второто четене

Виртуални вместо метални скоби да се слагат на неправилно паркираните коли; родителите, които оставят децата си в детската градина или училището, да имат право на безплатно паркиране; общините да не могат да маркират като служебни над 10% от всички паркоместа...

С тези и с още куп други идеи за промяна на Закона за движението по пътищата се занимаваха над два часа в сряда депутатите от регионалната комисия. Те разгледаха общо 7 проекта за промени, но в крайна сметка отхвърлиха всички без този на “Прогресивна България”, който предвижда забрана камионите над 12 тона да изпреварват по двулентови пътища. Предстои окончателно гласуване в пленарната зала, но вносителите на останалите проекти се заканиха да направят опити да вкарат идеите си между двете четения.

Идеята за виртуални скоби е на Божидар Божанов от ДБ. Според него това пак е наказание за неправилно паркиране, но в добавка нарушителят ще получава забрана известно време след като бъде хванат изобщо да паркира в населеното място.

Друга негова идея, също отхвърлена от мнозинството, бе в закона да се запише ограничение общината да не може да определя като служебни паркоместа повече от 10% от всички такива в даден район или улица.

Венко Сабрутев от ПП пък направи трети опит да вкара в закона разрешение таксиметровите коли да може да се движат по буслентите в населените места. Според него това значително би облекчило трафика в големите градове. Опонентите му обаче възразиха най-вече заради формулировката такситата да се движат в тези ленти в случай, че возят пътник, а не изобщо, тъй като това много трудно може да се установи на самата улица. Освен това на заседанието бяха активисти на “Спаси София”, които отдавна не приемат пускането на такситата по буслентите. Те сметнаха, че това би увеличило трафика в тези ленти с над 700%, а в същото време би облекчило движението по останалите само с 1,5%.

Не мина и идеята на Сабрутев в близост до детски градини и училища да има специален знак, който да разрешава безплатно краткосрочно паркиране на родители. Сега те плащали за синя или зелена зона месечно колкото е сметката им за ток. Но депутатите отхвърлиха, че думата “краткосрочно” няма точен измерител, а е и съмнително откъде може да се намерят толкова свободни места.