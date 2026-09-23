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21-годишен блъсна автобус с туристи на Подбалканския път, движението е ограничено

24 часа Пловдив онлайн

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Катастрофите на Подбалканския път не са рядкост. Кадърът е илюстративен

Инцидентът е станал заради невнимание на младежа, той е откаран в болница в Пловдив

Катастрофа в района на проход "Стражата" възпрепятства движението по Подбалканския път, съобщиха от МВР.

Сигналът на телефон 112 е подаден към 17,30 часа днес.

По предварителни данни поради отклонено внимание 21-годишен водач се блъснал с управлявания лек автомобил "Хюндай" в автобус, превозващ туристи. При произшествието е пострадал само младежът, транспортиран е в пловдивска болница за прегледи. Той и шофьорът на автобуса са изпробвани с дрегер, стойностите са отрицателни. От служители на Районното в Карлово е създадена организация възможно най-бързо пътната лента да бъде освободена и трафикът възстановен. Към момента не е възможно преминаването на автомобили от Пловдив към Калофер.

Обходен маршрут има само откъм Казанлък, през Павел баня, Турия и Брезово.

Катастрофите на Подбалканския път не са рядкост. Кадърът е илюстративен

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