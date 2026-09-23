№25 за Йотова на 25-и, хората на Гюров видяха в №4 четирилистна детелина (Обзор)

С №25 се включва в президентския вот на 25 октомври настоящият държавен глава Илияна Йотова. Това определи жребият за подредбата в бюлетината, който бе изтеглен в ЦИК в сряда.

“Вярваме, че г-жа Йотова и г-н Кирил Вълчев ще водят България по европейския ѝ път, без да загърбват националните ни интереси”, каза съпредседателят на инициативния им комитет д-р Емил Стоименов. Другият съпредседател - лидерът на БСП Крум Зарков, подчерта, че имаме добър държавен глава в лицето на Йотова и си пожела това да продължи и след 25 октомври.

№25 се падна от жребия на Илияна Йотова Снимка: Румяна Тонева

Последният служебен премиер Андрей Гюров и кандидатът му за вице Георги Кандев получиха от ЦИК №4. “Много съм щастлив от номер четири, защото четирилистната детелина е една”, доволен бе съпредседателят на комитета зад тях Константин Вълков. “Нашият коронен номер на кампанията е да я спечелим. Със сигурност ще я спечелим”, каза той и даде рецептата си за това: “с етика, с човечност, добронамереност и изключителна енергия”.

С №10 в бюлетината ще е Иван Христанов - бившият служебен министър на земеделието и храните в правителството на Гюров, назначено от президента Йотова.

Основните претенденти в битката за “Дондуков” 2

липсваха от жребия в ЦИК

и бяха представени от членове на инициативните си комитети или съпартийци. Този подход избра и лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов, който е дуо с журналиста и евродепутат Петър Волгин. Костадинов обяви, че излиза в отпуск от Народното събрание до края на кампанията, за да не е в привилегирована позиция спрямо останалите кандидати с достъпа си до парламентарната трибуна. А в ЦИК дойде Петър Петров, който напомни, че “Възраждане” неведнъж е искала отпадане на номерата от бюлетините, но без успех.

Представителите на МЕЧ Радостин Василев и Красимир Манов са със 17, а лидерът на “Величие” Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева взеха 19. Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов остана доволен от №9 - вече бил побеждавал с него.

И това теглене на жребия за номерата в бюлетината не мина без екстравагантности.

Атанас Стефанов и Венцислав Ангелов в ЦИК Снимка: Румяна Тонева

Венцислав Ангелов (Венци Чикагото) се появи със саморъчно сглобена стойка за повече от 10 телефона, с които предаваше на живо. По време на брифингите част от телефоните паднаха, но това не го смути. Той и Атанас Стефанов ще са с №1, а след като чуха цифрата, двамата

започнаха да цитират Библията

Стефанов, който се представя като иподякон и ходи с расо, дори размаха въже с примка като бесило пред журналистите. БПЦ неведнъж се е разграничавала от Стефанов, който е известен с ексцентрични публични прояви, анатемосване и преследване на политици.