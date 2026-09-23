Йотова и египетският премиер говориха за директна авиолиния София - Кайро

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Президентката Илияна Йотова и премиерът на Египет Мостафа Мадбули обсъдиха възможностите за стимулиране на развитието на туризма между двете държави. Двамата подчертаха необходимостта от откриване на директна авиолиния София – Кайро.

Те се срещнаха в Ню Йорк в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, съобщиха от пресцентъра на президентството.

„Много граждани на Египет са завършили висше образование в България и те са естествен мост между нашите два народа", посочи Илияна Йотова.

Двамата подчертаха високото ниво на политически контакти между България и Египет. Държавният глава поднови отдавна отправената покана към президента Абдел Фатах ас Сиси за посещение в България.

Министър-председателят Мостафа Мадбули подчерта значимата роля на България в отношенията между Европейския съюз и Египет.

Илияна Йотова открои възможностите за съвместни проекти между България и Египет в областта на енергетиката във време, в което са поставени пред риск доставките на горива. Тя подчерта, че суровините, внасяни от Египет, подпомагат българското военно производство.

Президентката открои важната роля на Египет в разрешаването на конфликтите в Близкия изток. На срещата беше подчертана необходимостта от възстановяването на корабоплаването в Ормузкия проток, тъй като затварянето му има негативни ефекти върху доставките в целия свят.