Огънят във вилна зона "Отдих" край Песнопой е локализиран, евакуацията продължава (Снимки)

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Хората отказват да напуснат имотите си и ще се наложи служителите на МВР да ги изведат насила

Вече са изгорели три масивни постройки и няколко временни

Огънят във вилна зона ''Отдих" край село Песнопой е локализиран, евакуацията на хора продължава. До момента са изведени 40 души, а по предварителни данни във вилната зона се намират около 60. Няма данни за пострадали. Това съобщи областният управител на Пловдив Георги Янев след работен брифинг на място с кмета на община Хисаря Ива Вълчева и директора на Пожарната, Васил Димов. Към тях се присъедини и директорът на полицията, Васил Костадинов. Четиримата направиха обход във вилната зона.

По данни на пожарникарите вече са изгорели три масивни постройки и няколко временни. Хората все още отказват да напуснат имотите си, тъй като част от зоната не е засегната. Ще се наложи служителите на МВР да ги изведат насила, за да няма риск при евентуално възобновяване на огъня.

Ива Вълчева съобщи, че за хората, за които вилите са единствено жилище, се организира необходимото настаняване и изхранване. Става дума за около 15 души. БЧК - Пловдив ще осигури вода, храна и завивки.

На терен остават екипи на пожарната, както и служители на МВР, ангажирани с евакуацията и охраната на жилищата.

По предварителни данни огънят е тръгнал от района на асфалтовата база край Михилци, след което се е разпространил към вилна зона „Отдих" край Песнопой.

Полицията работи по всички версии за причините, довели до пожара.