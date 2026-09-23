Търсят как да се пратят машини за гласуване до Нова Зеландия и Сингапур, ако се наложи (Обзор)

Как да бъдат изпратени машини за гласуване в най-отдалечените точки на света като САЩ, Канада, Сингапур и Нова Зеландия, ако се наложи. Това вече планират в Министерството на външните работи, след като на 25 октомври вотът с машини ще е задължителен в секциите с над 300 души. МВнР отговаря за провеждането на изборите в чужбина и на него се пада отговорността да транспортират машините за гласуване и изборните книжа, както и да наберат членове на секционни комисии.

По тези въпроси в министерството вече има сформирана работна група, начело с Ради Найденов - дипломат и постоянен секретар на МВнР.

Машините в чужбина със сигурност ще са над 200. Броят им се определя на база подадените заявления за гласуване в конкретната секция - трябва да са минимум 300 души, каквото е правилото и в България. На последните избори през април над 300 човека са гласували в 236 секции в 29 държави.

При последните поправки в Изборния кодекс “Продължаваме промяната” настояваха задължително машинно гласуване да се въведе в секциите с над 100 души, но от МВнР се изказаха против и обясниха, че това би ги затруднило сериозно заради транспорта. На парламентарните избори през април е имало 130 машини в чужбина, а ако е действало предложението на ПП, то устройства е трябвало да има в 420 секции, включително в Австралия и Нова Зелания.

Сега обаче машинното гласуване и секциите в най-отдалечените държави е под въпрос заради новия Изборен кодекс. Досега имаше т.нар. автоматични секции - ако през последните пет години там са гласували над 100 души, то разкриването им беше сигурно. “Прогресивна България” обаче махна тази разпоредба и сега за разкриване на секция задължително трябва да има поне 40 подадени заявления. А за да закарат машини там, заявленията трябва да са поне 300. През април в Сингапур например са били подадени 61 заявления, гласували са 102-ма души. В Нова Зеландия са се заявили 86 души, а до двете секции са отишли 148. Традиционно обаче на президентски избори активността е по-висока.

От Външно призоваха българите в чужбина задължително да подадат заявления за гласуване - не само за да са сигурни, че ще имат удобна секция, но и за да не стават големи опашки. Причината е отново промените в кодекса - хората, които не са се регистрирали предварително, ще трябва да попълват декларация в секцията непосредствено пред членовете на комисията. Досега това се правеше отвън, докато хората са още на опашката. “Освен това хората идват в пикови часове и това затруднява СИК, създават се опашки, чака се и това създава напрежение”, призова Ради Найденов. Срокът е до 24 часа на 29 септември.