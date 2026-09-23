ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мобилен център за контрол на дронове поиска Радев ...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23613100 www.24chasa.bg

Премиер, министри и политици от целия спектър и елитът на анализаторите за 10 г. „Тренд" (Снимки)

1912
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Евелина Славкова и Димитър Ганев от "Тренд" със специалната първа страница - подарък от Медийна платформа "24 часа". Снимки: Георги Палейков Снимка: Георги Палейков

Премиерът Румен Радев със съпругата си Десислава, министри и вицепремиери, политици от целия спектър, бивши министри, директори на големи медии, журналисти, известни лица от публицистиката и телевизионните студия, социолози, политолози и политически анализатори препълниха зала в столичния хотел „Хилтън" за 10-годишнината на Изследователски център „Тренд".

Сред гостите бяха бившият вицепремиер и транспортен министър Гроздан Караджов, Росен Карадимов, омбудсманът, кметът на Пловдив, както и социолозите и политическите анализатори Андрей Райчев, Кънчо Стойчев, Теодор Славев, Любомир Стефанов и Борис Попиванов, както и министърът на културата Евтим Милошев. На събитието бе прочетен и поздравителен адрес от президента Илияна Йотова.

Издателят на "24 часа" Венелина Гочева подари на Евелина Славкова и Димитър Ганев от "Тренд" специална първа страница с поздравления за рождения ден на изследователския център.

„Ако има някакъв успех в нашия „Тренд", той не е успех на мен, на Ева и на Наско. Той е по-скоро колективно дело на всички, защото с вас сме работили, обсъждали и коментирали 10 години непрекъснато", каза един от основателите на центъра Димитър Ганев.

Той отбеляза, че сред гостите има и представители на конкурентни социологически агенции. „Ние от тях сме се учили и продължаваме в условия на конкуренция да ставаме по-добри. Там има много качествени изследователи и според мен общността печели много от тази конкуренция", каза Ганев.

А освен социологическите изследвания „Тренд" има и друга равносметка за първото си десетилетие. „Пропуснахме да се похвалим с нещо, което никой не спомена, обаче ние си го знаем – за 10 години пет деца", пошегува се Ганев.

Премиерът Румен Радев поздрави центъра по случай годишнината и нарече Димитър Ганев "първият политически агроном" - препратка към последната му книга - "Българската политическа почва". И подчерта, че винаги взима предвид проучванията на "Тренд". 

„Тренд" е създаден през 2016 г. от Димитър Ганев, Евелина Славкова и покойния Анастас Стефанов. За десетилетие центърът е направил над 550 количествени и качествени изследвания. Сред дългогодишните му партньори е и „24 часа".

Евелина Славкова и Димитър Ганев от "Тренд" със специалната първа страница - подарък от Медийна платформа "24 часа". Снимки: Георги Палейков
Димитър Ганев и Мирослав Боршош
Димитър Ганев и главният редактор на 168 часа Слави Ангелов
Премиерът Румен Радев, съпругата му Десислава, Димитър Ганев и Евелина Славкова
Премиерът Румен Радев, съпругата му Десислава, Димитър Ганев и Евелина Славкова
Премиерът Румен Радев, съпругата му Десислава, Димитър Ганев и Евелина Славкова
Премиерът Румен Радев, съпругата му Десислава, Димитър Ганев и Евелина Славкова
Димитър Ганев и Красимир Вълчев
Димитър Ганев и Цветанка Ризова
Димитър Ганев и водещият на БНТ Георги Любенов
Евелина Славкова и Димитър Ганев от "Тренд" със специалната първа страница - подарък от Медийна платформа "24 часа". Снимки: Георги Палейков
Димитър Ганев и Мирослав Боршош
Димитър Ганев и главният редактор на 168 часа Слави Ангелов
Премиерът Румен Радев, съпругата му Десислава, Димитър Ганев и Евелина Славкова
Премиерът Румен Радев, съпругата му Десислава, Димитър Ганев и Евелина Славкова
Премиерът Румен Радев, съпругата му Десислава, Димитър Ганев и Евелина Славкова
Премиерът Румен Радев, съпругата му Десислава, Димитър Ганев и Евелина Славкова
Димитър Ганев и Красимир Вълчев
Димитър Ганев и Цветанка Ризова
Димитър Ганев и водещият на БНТ Георги Любенов
Евелина Славкова и Димитър Ганев от "Тренд" със специалната първа страница - подарък от Медийна платформа "24 часа". Снимки: Георги Палейков
Димитър Ганев и Мирослав Боршош
Димитър Ганев и главният редактор на 168 часа Слави Ангелов
Премиерът Румен Радев, съпругата му Десислава, Димитър Ганев и Евелина Славкова
Премиерът Румен Радев, съпругата му Десислава, Димитър Ганев и Евелина Славкова
Премиерът Румен Радев, съпругата му Десислава, Димитър Ганев и Евелина Славкова
Премиерът Румен Радев, съпругата му Десислава, Димитър Ганев и Евелина Славкова
Димитър Ганев и Красимир Вълчев
Димитър Ганев и Цветанка Ризова
Димитър Ганев и водещият на БНТ Георги Любенов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)