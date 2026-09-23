Премиер, министри и политици от целия спектър и елитът на анализаторите за 10 г. „Тренд" (Снимки)

Премиерът Румен Радев със съпругата си Десислава, министри и вицепремиери, политици от целия спектър, бивши министри, директори на големи медии, журналисти, известни лица от публицистиката и телевизионните студия, социолози, политолози и политически анализатори препълниха зала в столичния хотел „Хилтън" за 10-годишнината на Изследователски център „Тренд".

Сред гостите бяха бившият вицепремиер и транспортен министър Гроздан Караджов, Росен Карадимов, омбудсманът, кметът на Пловдив, както и социолозите и политическите анализатори Андрей Райчев, Кънчо Стойчев, Теодор Славев, Любомир Стефанов и Борис Попиванов, както и министърът на културата Евтим Милошев. На събитието бе прочетен и поздравителен адрес от президента Илияна Йотова.

Издателят на "24 часа" Венелина Гочева подари на Евелина Славкова и Димитър Ганев от "Тренд" специална първа страница с поздравления за рождения ден на изследователския център.

„Ако има някакъв успех в нашия „Тренд", той не е успех на мен, на Ева и на Наско. Той е по-скоро колективно дело на всички, защото с вас сме работили, обсъждали и коментирали 10 години непрекъснато", каза един от основателите на центъра Димитър Ганев.

Той отбеляза, че сред гостите има и представители на конкурентни социологически агенции. „Ние от тях сме се учили и продължаваме в условия на конкуренция да ставаме по-добри. Там има много качествени изследователи и според мен общността печели много от тази конкуренция", каза Ганев.

А освен социологическите изследвания „Тренд" има и друга равносметка за първото си десетилетие. „Пропуснахме да се похвалим с нещо, което никой не спомена, обаче ние си го знаем – за 10 години пет деца", пошегува се Ганев.

Премиерът Румен Радев поздрави центъра по случай годишнината и нарече Димитър Ганев "първият политически агроном" - препратка към последната му книга - "Българската политическа почва". И подчерта, че винаги взима предвид проучванията на "Тренд".

„Тренд" е създаден през 2016 г. от Димитър Ганев, Евелина Славкова и покойния Анастас Стефанов. За десетилетие центърът е направил над 550 количествени и качествени изследвания. Сред дългогодишните му партньори е и „24 часа".