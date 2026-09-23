Ректори с нов съвет, оглави го проф. Димитър Димитров

Той е с мандат от 1 година, 27 университета го подкрепиха

Съвет на ректорите по смисъла на чл. 23 от закона за висшето образование бе учреден вчера. За негов председател бе избран ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф. Димитър Димитров с мандат 1 година.

“Ще се обърнем към министър проф. Георги Вълчев, за да го уведомим, че има такъв съвет по смисъла на чл. 23 от Закона за висшето образование. Съветът ще се представлява само от председателя, без наличието на други управителни органи”, обясни проф. Димитров.

Ръководствата на 27 университета са участвали в учредяването на съвета. Няколко висши училища са се включили онлайн заради откриване на академичната година. Всички университети имат право да участват в сдружението.

Според закона Съветът на ректорите е орган за изразяване на общите интереси на висшите училища пред държавните органи. Съветът дава становища и предложения по проблеми, свързани с висшето образование и науката, изразява мнение по проекта на държавен бюджет в частта му за висшето образование и науката, изразява мнение по проекта на Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления. Съветът на ректорите се представлява от избран от него председател.

В заседанието са участвали представители и на частни университети - Университета по застраховане и финанси, Международното висше бизнес училище, някои медицински университети, Варненския свободен университет и др.

Сегашното сдружение се съобразява с разпоредбите на Закона за юридическите лица и нестопански сдружения, има седалище и има право да се възползва от членски внос.

На 11 юни 15 ректори напуснаха заседанието на ръководения от проф. Миглена Темелкова Съвет на ректорите. Месец по-късно те се събраха извънредно и подписаха декларация с искане за преучредяване на този съвет, тъй като той не съответства на закона. Търсеше се вариант за сдружение, което отговаря на Закона за висшето образование и защитава интересите на всички.

