Мобилен център за контрол на дронове поиска Радев (Обзор, видео, снимки)

Контролиран взрив за обезвреждане на опасни цели май предизвика пожар край Сливница

Делегацията ни в Полша ще иска резервни части за МиГ-29, а после военният министър отива в Брюксел, за да преговаря за самолети втора ръка

Повече дронове с различен обхват и мобилен център, който да ги ръководи във въздуха. Това поиска премиерът Румен Радев. Той бе на демонстрациия в Сливница на Сухопътните войски, където видя как различните дронове поразяват цели. Те са модел FPV и са произведени от държавната фирма ТЕРЕМ.

Демонстрацията започна около 13,30 ч, а там освен Радев бяха и военният министър Димитър Стоянов, и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. След един от ударите с дрон по цел в небето над полигона се изви гъст дим. Стана ясно, че са пламнали сухи треви в района на полигона. За това е получен и сигнал в софийското поделение на пожарната в 13,42 ч. На място бяха изпратени три пожарни автомобила с девет служители от София, а по-късно и още 2 пожарни - от Своге и Сливница. Не стана ясно обаче дали пожарът е предизвикан от дроновете. Сухи треви в района пламнаха по време на демонстрацията. СНИМКА: Георги Кюрпанов Сухи треви в района пламнаха по време на демонстрацията. СНИМКА: Георги Кюрпанов

Дроновете доминират напълно бойното поле при съвременната война и се доказаха като изключително ефективно средство за възпиране на превъзхождащ противник, за изолиране на района на бойните действия и за логистична подкрепа, каза Радев. И бе категоричен, че в Сухопътните войски трябва да се направи

отделно формирование за работа с дроновете

Очаква се да има развръщане на рота за работа с дронове. Трябва да имаме и разчети, които да работят със системите за борба с дронове, това е етап на трансформация. Правим преглед на структурите, който трябва да е готов до края на годината, коментира военният министър Димитър Стоянов.

В Сливница Радев заяви, че правителството ще направи всичко възможно в бюджета за 2027 г. да има ръст в парите за отбрана. Тази година те са 2,15% от БВП, а желанието на военния министър е догодина да достигнат 2,33%. Точно толкова е заложено в плана на отбраната. Сухи треви в района пламнаха по време на демонстрацията. СНИМКА: Георги Кюрпанов

Необходимо е за армията да има ръст. Налага го не само средата на сигурност, но е и наше коалиционно задължение. Правят се различни разчети, но за тези способности в среда на несигурност и конфликти около нас ние категорично трябва да инвестираме в армията, категоричен бе Радев. Но не уточни какъв ръст е най-вероятно да бъде записан в новия бюджет.

Надявам се да стигнем до компромис, за мен това е 2,33% и ще настоявам за това. Няма да ме удовлетвори да останем на същото ниво, категоричен бе Стоянов. И обясни, че тепърва предстоят разговори с финансовото министерство. Няколко дрона бяха показани в полет пред Радев. СНИМКА: Георги Кюрпанов

Няма

положителен отговор за придобиването на изтребители втора ръка

за Военновъздушните сили, обясни още Стоянов. Днес той пътува заедно с премиера Радев за Полша, където му предстоят разговори с представители на полското министерство на отбраната за предоставяне на резервни части за съветските изтребители МиГ-29.

От Полша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резервни части и могат да ремонтират наши агрегати, за да можем да възстановим изправността още на няколко самолета МиГ-29, заяви Стоянов.

Освен това обяви, че на 28 септември пътува за Брюксел, където ще се срещне с германския министър на отбраната, с други министри, които “директно да попитам какво се случва” със самолетите втора ръка.

След като стана ясно, че осигуряването на изтребители втора ръка ни е било отказано, има опасност българските ВВС да останат без самолети, с които да изпълняват бойни дежурства и air policing, каквото се изисква от страната ни като член на НАТО. Дроновете бяха представени пред премиера на учебния център в Сливница СНИМКА: Георги Кюрпанов Дроновете бяха представени пред премиера на учебния център в Сливница СНИМКА: Георги Кюрпанов

Поне до 2030 г. България ще поддържа съветските МиГ-29. Поддръжката обаче става все по-трудна поради липса на части, като във ВВС вече се принуждават да прибягват до “канибализъм” – свалят части от нелетящи изтребители, за да поддържат годни летящите самолети.