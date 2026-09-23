Кое е гавра и кое - геройство? Да вдигнеш или събориш паметник на мъртвите от “Петрохан”

Слави Трифонов успя да взриви социалните мрежи след песента за децата от кемпера под Околчица, които трябва да пазим като цветя до признанието, че вече я няма "зловещата подигравка с морала и законността"

Слави Трифонов обяви в сряда, че е разрушил паметника на шестимата от хижа “Петрохан” и се закани да го направи отново, ако бъде възстановен.

Паметната плоча на Ивайло Калушев, Николай Златков, Александър Макулев, Дечо Василев, Ивайло Иванов и Пламен Статев беше открита на 8 април, точно два месеца след като бяха намерени труповете в кемпера под Околчица.

А в сряда, 23 септември - 10 дни след пресконференцията на МВР и прокуратурата, на която бе представена комплексната експертиза за трагедията, лидерът на “Има такъв народ” взриви отново социалните мрежи с доказателство какво са свършили хората му край “Петрохан”. Мястото на съборената плоча бе оградено с полицейски ленти от разследващите в Монтана.

През април майката на Златков - Ралица Асенова, съобщи във фейсбук, че слагат паметник до пътя, без да имат разрешение. По това време хижата още беше под полицейска блокада,

Това на прохода Петрохан не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож, и това, че името на педофила убиец и имената на убитите от него едно дете и един младеж са изписани редом едно до друго. Това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че всеки нормален човек е просто потресен. На всичкото отгоре за поставянето на тази паметна плоча на педофилията, убийството и самоубийството няма никакво разрешение от общината в Берковица, на чиято територия е “Петрохан”. Съществуването на такава плоча е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието. Общината в Берковица не се погрижи да премахне този срам. За това се погрижих аз! Ако някой ненормалник реши пак да сложи плоча, пак ще я унищожа, написа Трифонов във фейсбук. Не е ясно дали лично е присъствал на разрушаването, както твърди, или е изпратил хора с конкретната задача. Тази снимка на паметната плоча след събарянето публикува Трифонов във фейсбук.

Да, няма разрешение за поставянето на паметника. Да се бяха свързали с нас, щяхме да платим глоба. Това дори не е вандализъм, минава всякакви граници. Това е паметна плоча на 6 починали човека... Преживяхме непосилни неща. Моля прокуратурата да се самосезира, ако има закони в тази държава, призова Ралица Асенова часове по-късно от мястото, на което тя и другите близки на загиналите поставиха 600-килограмовата морена с различни знаци от живота на шестимата.

Както във версиите за трагедията, така и за постъпката на Трифонов хората се разделиха във фейсбук. Лидерът на ИТН получи подкрепа, включително от свои дългогодишни опоненти, но и критики за самоуправство.

През последните месеци Трифонов проявява силен интерес по темата “Петрохан”, като многократно писа до изредилите се трима вътрешни министри от 2 февруари досега с призив да разкрият всички факти около разследването.

Слави Трифонов е бутнал плочата на “Петрохан”. Аз бях с него, както предупредих в последното ни живо предаване - ако не я махнете - ние ще я махнем. Държавата позволява извращения на паметта и истината. Някой трябва да ги спре. Нека всеки, който беше с нас, си признае, написа Мартин Карбовски, който посвети последното си предаване на разследването по случая. Подкрепа дойде от бившия депутат от БСП Страхил Ангелов, който заедно с Недялко Недялков организира протест пред Столичната община с искането за оставка на Васил Терзиев заради дарението, което е направил за планинските рейнджъри на Калушев.

Това е втори директен сблъсък на Трифонов с близките на шестимата от “Петрохан”.

Месец след инцидентите на “Петрохан” и Околчица Трифонов записа песента “Деца, забравени от Бога”, посветена на случая. Тогава той обясни, че един от загиналите е 15-годишно момче, а голяма част от медиите го съобщавали “просто като труп”, а не като убит и унищожен. “С Евгени Димитров направихме песен, за да се помни и да не се забравя, че децата са като цветя. Трябва да ги пазим”, написа тогава Трифонов като анонс към песента.

Последва остра реакция от Ралица Асенова, майката на 22-годишния Николай Златков. С изключително възмущение разбрах, че сте създали песен, в която се използва трагедията, отнела живота на нашите деца. Това се случва въпреки факта, че в първите дни след случилото се Вие публично направихте тежки внушения и обиди по адрес на убитите. СЛАВИ ТРИФОНОВ

Преди две седмици във Вашата медия отново беше обсъждан случаят “Петрохан”, като отново бяха направени твърдения, които дълбоко нараниха нас – семействата на загиналите.

Днес си позволявате да създавате песен, използвайки смъртта на нашите деца. Що за нахалство?, написа тогава Асенова, но песента още стои във фейсбук страницата на Слави Трифонов, показа проверка на “24 часа”. По ирония на съдбата разрушената плоча е и в памет на 15-годишния Александър, за когото лидерът на ИТН изпя песен.

