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Велислава Петрова: Отпадането на визите за САЩ остава приоритет

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Външната ни министърка Велислава Петрова се срещна с помощник държавния секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси Брендън Ханрахан СНИМКА: Външно министерство

Външната ни министърка Велислава Петрова се срещна с помощник държавния секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси Брендън Ханрахан в Ню Йорк. На нея тя подчерта, че отпадането на визите остава приоритет за нас. 

Министър Петрова подчерта значението на силната трансатлантическа връзка и активния политически диалог между София и Вашингтон в условията на нарастващи геополитически предизвикателства, съобщиха от пресцентъра на външно министерство. 

Сред обсъдените теми беше и включването на България в Програмата на САЩ за безвизово пътуване. Велислава Петрова посочи, че отпадането на визите за българските граждани остава приоритет и ще съответства на стратегическия характер на отношенията между двете страни.

Във фокуса на разговора бяха също двустранните отношения, сигурността в Европа и възможностите за задълбочаване на практическото сътрудничество между България и САЩ.

Министър Петрова и Брендън Ханрахан обмениха мнения и по актуални въпроси от европейския и международния дневен ред.

Срещата се проведе в рамките на участието на министър Петрова в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Министърът на външните работи Велислава Петрова участва в поредица от многостранни формати и двустранни срещи в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Министър Петрова се включи и в неформалната среща между министрите на външните работи от Европейския съюз и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC), посветена на диалога и сътрудничеството между двата региона.

Тя проведе разговор с върховния комисар на ООН за бежанците Бархам Салих и участва в събитие по повод 75-годишнината на Конвенцията от 1951 г. за статута на бежанците, на което България е коспонсор.

Велислава Петрова проведе двустранни срещи с министрите на външните работи на Армения Арарат Мирзоян и на Киргизстан Жеенбек Кулубаев. Във фокуса на разговорите бяха свързаността и развитието на конкретни партньорства. Срещите са част от усилията за задълбочаване на отношенията на България с държавите от Южен Кавказ и Централна Азия.

Външната ни министърка Велислава Петрова се срещна с помощник държавния секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси Брендън Ханрахан СНИМКА: Външно министерство
Министър Петрова с Арарат Мирзоян СНИМКА: Външно министерство
Министър Петрова с Бархам Салих СНИМКА: Външно министерство
Външната ни министърка Велислава Петрова се срещна с помощник държавния секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси Брендън Ханрахан СНИМКА: Външно министерство
Министър Петрова с Арарат Мирзоян СНИМКА: Външно министерство
Министър Петрова с Бархам Салих СНИМКА: Външно министерство
Външната ни министърка Велислава Петрова се срещна с помощник държавния секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси Брендън Ханрахан СНИМКА: Външно министерство
Министър Петрова с Арарат Мирзоян СНИМКА: Външно министерство
Министър Петрова с Бархам Салих СНИМКА: Външно министерство

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