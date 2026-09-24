Потушени са 105 пожара през последното денонощие, има един загинал

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Общо 105 пожара са загасени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал. Това съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР на сайта на ведомството.

Противопожарните екипи са реагирали на 154 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които седем в жилищни сгради, пет в транспортни средства и един в горски масив.

Без нанесени материални щети са възникнали 87 пожара, от които 46 в сухи треви, горска постеля и храсти, 37 в отпадъци и четири други.

Извършени са 43 спасителни дейности и помощни операции, от които 10 при катастрофи с транспортни средства.

Лъжливите повиквания са били шест.