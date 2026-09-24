ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Божидар Божанов: Нито аз, нито Мирчев познаваме Ив...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23614391 www.24chasa.bg

Потушени са 105 пожара през последното денонощие, има един загинал

1340
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пожар

Общо 105 пожара са загасени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал. Това съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР на сайта на ведомството. 

Противопожарните екипи са реагирали на 154 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които седем в жилищни сгради, пет в транспортни средства и един в горски масив.

Без нанесени материални щети са възникнали 87 пожара, от които 46 в сухи треви, горска постеля и храсти, 37 в отпадъци и четири други.

Извършени са 43 спасителни дейности и помощни операции, от които 10 при катастрофи с транспортни средства.

Лъжливите повиквания са били шест.

Пожар

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)