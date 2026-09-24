Костадин Костадинов: Чухме гласа на нашите симпатизанти

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"Ние, чухме гласа на нашите симпатизанти, но и не само". Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по повод издигането му за кандидат президент от партията му, пред Нова тв. Той допълни, че никога не е променял своите виждания и каузи.

"Възраждане" с този избор показа зрялост", пък заяви за кандидат президентската двойка на партията евродепутатът и кандидат за вицепрезидент Петър Волгин.

Костадинов похвали Петър Волгин като един от най-активните евродепутати. Лидерът на "Възраждане" заяви, че българските избиратели искат независима държава, стабилни доходи, край на разделението в страната и искат сила.

Костадинов заяви, че България няма национална цел и доктрина. Той допълни, че ще работи за това българските граждани да бъдат питани на референдуми по важи теми.

Петър Волгин заяви, че България е изцяло зависима страна и трябва да търси своята независимост.

"Не сме зависими от Брюксел и от Москва", заяви Волгин по отношение на партията му.

Волгин заяви, че се обръщат към всички гласоподаватели.