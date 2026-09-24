Внесоха обвинителен акт срещу двойката от Свищов, убивали садистично животни за пари

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Внесоха обвинителен акт срещу Анита Вачкова и Детелин Аврамов от свищовското село Царевец, извършвали мъчения на животни, които са заснемани и продавани в затворени интернет канали.

Двамата бяха задържани на 3 февруари тази година след разследване и сигнал от сдружение КАЖИ.

По първоначално изнесените данни задържаните лица са измъчвали животни повече от 10 години. Става въпрос за стотици животни, сред които пиленца, риби, морски свинчета, прасета, кози, зайци, котки, кучета и др. В много от клиповете те са изтезавани с изключителна жестокост със специално изработени уреди за мъчения. В записите освен измъчване на животни има порнографски елементи и показване на интимни полови органи.

В едномесечен срок от внасянето на обвинителния акт съдът следва да проведе разпоредително заседание. Срещу двамата са повдигнати обвинения за насилие над животни и създаване и разпространение на порнографски материали. В момента те са с най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

От началото на задържането си нито един от задържаните не е внасял молба за изменение на мярката си. И двамата подсъдими напълно признават вината си и сътрудничат на правоохранителните органи.

След ареста на Анита и Детелин от Свищов с организацията „КАЖИ" се е свързал международен екип, разследващ престъпления срещу животни.

От екипа са поздравили организацията за съдействието при идентифицирането на заподозрените. По думите им те са следили лицата още от 2019 г., но досега не са успявали да установят самоличността им и да подадат официален сигнал.

През март миналата година Габриела Сашова и Красимир Георгиев, бяха обвинени за тежки престъпления, свързани с мъчение и умъртвяване на животни. През декември Софийският градски съд ги остави в ареста.

Граждани блокираха при протести съдебните палати в цялата страна заради мъчителите на животни, след което депутатите увеличиха наказанията за това престъпление.

Според разследването двамата се запознали през 2022 г. Малко по-късно станали любовници. Нямали много пари, но намерили възможност да печелят добре - открили платени канали в интернет, в които срещу заплащане се предлагат порно клипове със садо-мазо, както и такива с измъчване и умъртвяване на животни. Така решили да се включат в бизнеса.

Габриела си купила атрибути за жестоките клипове - предизвикателни дрехи и обувки, маски за лице, кожен камшик, електрошок и мачете.

Заедно с Красимир купували морски свинчета, котки, хамстери, мишки и зайци. Пазарували от зоомагазини, борси или пазари за животни, както и по обяви в интернет.

От март 2023 г. до декември 2024 г. двамата снимали много клипове с мъчения и убийства на животни.