Шефът на пожарната в Пловдив: Доста вероятно е огънят край Песнопой да е запален умишлено

Между 2 и 4,30 ч. вчера имахме почти 20 самостоятелни огнища - докато колегите ликвидират едно, се появяваше следващо, каза ст. комисар Васил Димов

Доста вероятно е пожарът във вилна зона "Отдих" край село Песнопой да е запален умишлено, предвид множеството огнища в ранните часове на 23 септември. Това каза шефът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив ст. комисар Васил Димов, който е на терен. "Между 2 и 4,30 ч. имахме почти 20 самостоятелни огнища в района. Докато колегите ликвидираха едно, се появяваше следващо", обясни директорът. Няма как обаче огнеборците категорично да потвърдят дали става въпрос за умишлен палеж, затова е поискана помощ от полицията, съобщи Нова.

Както "24 часа" вече писа, още снощи пожарът беше локализиран, но тази сутрин продължава да дими, тъй като остават единични тлеещи огнища. На място цяла нощ е имало пожарникари, които продължават да работят и би трябвало до обяд да приключат. Общо са засегнати 2000 декара и около 11 постройки, повечето от които паянтови конструкции.

"За 3 имаме потвърждение, че са вили, но днес ще се уточни напълно", каза ст. комисар Димов. Той добави, че по време на гасенето имало постоянен вятър, който обръщал посоката си и така затруднил огнеборците. На помощ се включил хеликоптер от авиобазата в Крумово, както и тежка техника и доброволци.

Около 40 души бяха евакуирани от вилната зона. "Те са настанени в хотел в Хисаря, останалите бяха прибрани от свои близки", обясни кметът на Хисаря Ива Вълчева. Уточни, че част от хората са избрали да останат в горната част на зоната, като пожарната е била информирана точно в коя къща има хора.